美網／Djokovic將重返球王 不言退至少打到40歲：我還在顛峰！
36歲網球巨星喬科維奇（Novak Djokovic）週日在美國公開賽（U.S. Open）中擊敗Daniil Medvedev，贏得他的第24座大滿貫冠軍，這一座大滿貫冠軍，讓他與Margaret Court並列，創造了大滿貫單打冠軍的新紀錄，預計將於12日重返世界球王寶座。
記者路皓惟/綜合報導
Djokovic在過去十場重要賽事中贏得七場，重新確立了他在全球網球界的主導地位，他也將12日重回世界球王寶座，「我會繼續前進，我覺得自己的身體狀況很好，還有我的團隊和家人的支持，我會做好準備，讓自己維持顛峰。」Djokovic表示。
Djokovic表示，儘管自己36歲，但他對未來仍舊充滿信心，並沒有退休的打算，「我知道自己仍然能在網壇持續奮戰，並且繼續贏得大滿貫賽事，所以我不想退休。」但他也坦言曾經懷疑自己還能撐多久，「偶爾我會問自己，我為什麼還要堅持下去？我已經完成這麼多紀錄，我究竟還想打多久。」
每當出現自我懷疑時，Djokovic總是不斷為自己設定更高和更具野心的目標，他的教練Goran Ivanisevic也說，Djokovic對成功永不滿足，即使之後贏得第25座大滿貫冠軍，他也不太可能考慮退休，會繼續拚第26座大滿貫冠軍，至少會打到2028年洛杉磯奧運，除非身體狀況不允許。