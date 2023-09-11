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2023鬼門關時間、供品準備！與普渡大不同　「3句話」不能說出口

▲鬼門關為農曆7月30日，恰好適逢地藏王菩薩，不少民眾會在家中祭拜，為農曆七月平安劃下句點。（示意圖／取自photo AC）
▲鬼門關為農曆7月30日，恰好適逢地藏王菩薩，不少民眾會在家中祭拜，為農曆七月平安劃下句點。（示意圖／取自photo AC）

記者鍾怡婷/綜合報導

2023年鬼門關在國曆9月14日，也就是農曆7月30日，恰好適逢地藏王菩薩，不少民眾除了送行鬼魂離開後，也會準備素果祭拜地藏王菩薩，準備供品方面與中元普渡大不同，比起豐盛的三牲四果，會準備罐頭、餅乾，以及白米、油、鹽巴等，讓好兄弟可以帶回陰間，象徵在明年農曆七月前都不愁吃穿。
農曆7月30日為鬼門關加上地藏菩薩佛辰日，地藏王廟會準備祭典、關鬼門又稱「謝燈篙」，民眾除了到地藏王廟、城隍廟一同祭祀好兄弟外，也可以在自家簡單準備供桌，送好兄弟收假回陰間。主要祭拜對象為普渡公、好兄弟、地藏王菩薩，拜拜時也要注意不可以說「留」、「明年見」、「明年在拜」等。

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【供品準備】

好兄弟準備罐頭、泡麵、餅乾、白米、油、鹽巴，方便攜帶不會腐敗的供品為主。普渡公另開一桌，擺放3樣或5樣當季水果。地藏王菩薩，另外準備一桌素果，或者於自家神明龕、地藏王菩薩廟拜拜。

台灣有著請地藏王菩薩做主的地赦科儀。 （圖／保庇NOW資料圖）
▲鬼門關農曆7月30日，恰好適逢地藏王菩薩。 （圖／《NOWnews》資料圖）
【拜拜時間】

下午1點至5點為佳，建議在日落前結束

【金紙準備】

拜普渡公的金紙可準備大佰壽金、普渡金、壽金、刈金、福金；燒給好兄弟的紙錢可準備刈金、銀紙（大、小銀）、經衣、往生錢、金銀財寶。

【鬼門關禁忌】

拜拜過程中避免説到「留」、「明年再見」、「明年在準備豐盛一點」等都不要説，否則好兄弟會以為屋主請祂留下來，或者流連不回去。

如果農曆七月有掛普渡燈，紙製的可在鬼門關時一同燒化，其他材質普渡燈也別忘記要收起來，為農曆七月畫下平安的尾聲。

▲每到農曆七月，家家戶戶都會掛起「普渡燈」為好兄弟、好姐妹照亮回家的路，但此一良善、美意的習俗，現在卻越來越少見，僅剩特定地區尚保有此一習俗。（圖／翻攝自金門縣文化局網站）
▲農曆七月時部分民眾會掛上「普渡燈」，為好兄弟照亮回家道路，但也別忘了在鬼門關時燒化或收起普渡燈。（圖／翻攝自金門縣文化局網站）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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