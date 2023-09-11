2023鬼門關時間、供品準備！與普渡大不同　「3句話」不能說出口

2023年鬼門關在國曆9月14日，也就是農曆7月30日，恰好適逢地藏王菩薩，不少民眾除了送行鬼魂離開後，也會準備素果祭拜地藏王菩薩，準備供品方面與中元普渡大不同，比起豐盛的三牲四果，會準備罐頭、餅乾，以及白米、油、鹽巴等，讓好兄弟可以帶回陰間，象徵在明年農曆七月前都不愁吃穿。

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▲鬼門關農曆7月30日，恰好適逢地藏王菩薩。 （圖／《NOWnews》資料圖）