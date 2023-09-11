基泰大直下包商是「齊崴營造」！都發局將公布避雷單：一個都別跑
台北市中山區「基泰大直」建案，日前因為施工不慎，造成鄰近房屋下陷。對此，台北市都發局長王玉芬今（11）日指出，如工地涉及嚴重工安跟鄰損，將公布建設公司、分包廠商及技師相關資訊，「一個都不要跑掉，大家也可以避開雷區」，今天要公布的是下包連續壁工程的廠商是「齊崴營造」。
記者林怡昕／台北報導
王玉芬今天上午到大直街現場視察，同時針對最新進度說明，她表示，因為三大技師公會鑑定報告出爐，除了重災25戶之外，其他房子結構上沒有安全疑慮，所以10日晚間開放雙號住戶返家，目前回來38戶，數量並不多。
王玉芬也說，有部分民眾反映對住宅安全仍有疑慮，所以北市府會在近期召開說明會，由技師公會對有疑慮住戶做檢測結果說明，每一棟、每一戶家裡有裂縫要補強部分，會由技師逐步勘驗，每一戶都會紀錄，記錄下來後，也會逐步做修繕。
王玉芬也指出，相關建設公司、營造廠、分包廠商、相關技師，如果有工地涉及公安跟鄰損部分，嚴重時會全部公開相關資訊，王玉芬當場公布「基泰大直」的下包連續壁廠商，就是「齊崴營造」，她預告，之後還會公布一系列相關營造廠、下包廠名單，「一個都不要跑掉，讓大家可以避開雷區。」