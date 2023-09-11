全力防堵登革熱校園群聚感染 南市府澄清不會處罰染疫教職員

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教育局局長鄭新輝表示，感謝各校教職員工師生在這段期間的投入與辛勞，共同協力進行校園病媒蚊孳生源清除工作，尤其是近期午後陣雨頻繁，學校必須反覆進行巡、倒、清、刷，但為了確保師生健康，還是需要持續努力。
鄭新輝指出，開學後如果校園內還存在病媒蚊，將對師生健康帶來極大威脅，若不小心造成群聚傳染，無論家長或社會大眾皆無法接受。鄭新輝同時強調，教職員感染登革熱，並不會被處分，反而會提供確診者發病後5天假，並由學校協助調補課或課務派代支給代課鐘點費。
鄭新輝說明，為協助各校落實校園病媒蚊孳清，自疫情開始已陸續提供許多配套措施，包括：提供防治物資與經費、協助校園進行化學防治、製作登革熱防治衛教影片、提供校園孳生源清除參考檢核表等。對開學後染疫的師生，於發病後5天具傳染力期間，教育局也提供師生請假的相關配套協助，包括：學生不列入出缺勤紀錄；老師也由學校協助調補課或課務派代並支給代課鐘點費。
副市長葉澤山表示，學校教職員都積極努力孳清，視察時已少見蚊子蹤跡。但或許是因為「非常積極」，所以出現不實傳聞。謠言有教師不滿表示「學校教職員工被當成防疫破口」「市府把登革熱歸責於學校教師防疫不力，企圖透過懲處基層員工來轉移焦點」⋯等等。葉澤山強調，此非事實，市府從未曾表示將針對學校基層教職員開罰，請勿以訛傳訛。
葉澤山說明，針對查獲陽性孳生源的標準一體適用，無論是在校園或住家，都會開單裁罰。裁罰絕對不是目的，而是不得已的手段，期盼大家共同落實環境孳清。近日南部強降雨頻繁，雖然校方已經非常努力清除孳生源，但難免有遺漏，例如較高的樹洞或是屋簷，市府呼籲全體市民及各機關學校都要做好登革熱防治工作，就可確保全體市民的健康。