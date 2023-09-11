洪詩挺4個月大孕肚現身！遭醫警告「不要動」：我會乖乖的
35歲前「黑澀會美眉」洪詩組女團Popu Lady出道，拍偶像劇《月村歡迎你》時與老公李運慶來電，交往3年後在今年3月宣布結婚，今（11）日洪詩挺4個月大的孕肚，出席Vidol出品的BL劇《絕對佔領》首映會，洪詩增重至54公斤，被醫生囑咐「多休息、不要動、多睡覺、一直待在床上」，她說：「我很聽醫生的話，身體被寶寶絕對佔領中，我會乖乖的。」
記者羅凌筠／台北報導
洪詩懷孕初期不穩打安胎針，被問到拿超音波照片給老公看時，忍不住眼眶泛淚，她說：「老公有小孩之後加倍貼心，真的很呵護我，我們算很幸運，順利有了小孩，我哭是因為很感動，懷孕本來就在計畫中，（小孩）突然來，我就覺得被選擇了。」
洪詩拍完《絕對佔領》才懷孕，所以殺青酒沒有出席同歡，她說懷孕前期沒食慾又想吐，東西吃不太下，一度瘦到50公斤左右，比懷孕前還瘦，李運慶每天親自做早餐，對洪詩呵護備至，至於寶寶性別，洪詩說：「老公希望是女生，我是想生2個，一男一女。」並透露預產期落在明年1、2月。
三立電視Vidol影音與日本SPO entertainment共同推出原創都會BL影集《VBL》系列，首部曲《免疫屏蔽》引領的熱潮正夯，而第2棒是將於9月15日晚上8點播出的《絕對佔領》，首播平台是Vidol、KKTV，海外平台是RakutenTV、Video Market、Viki、GagaOOlala。