數字會說話！馬英九任內遇龍年 新生兒數爆增但仍難敵下滑大趨勢
前總統馬英九今（11）日出席「2023地緣政治高峰論壇」，並於開幕發表致詞說，總統蔡英文在2016年上任後，兩岸關係快速惡化，「新兩國論」破壞和平，蔡任內新生兒至2022年止，新生兒減少69000人，反之他任內8年，新生兒增加15000人。姑且不論出生率是否確實與政府政策有關，事實上，即使是馬英九任內，也無力改變台灣出生率下滑的事實。
記者何哲欣／台北報導
根據內政部的人口統計網，從2008年到2022年間，只有2012年、2014年、2015年、2016年曾超過20萬人，其他幾年都是1字頭，2020年剩16萬、2021年剩15萬，2022年更只剩13萬。
影響所及，過去歷年的粗出生率、自然增加率也都不斷下滑，2012年粗出生率曾達到9.86 ‰，2015年也有9.10 ‰，但之後又不斷下降，2021年剩6.55 ‰，2022年剩5.96%。至於自然出生率，2010年曾只剩0.91 ‰，之後因龍年將到來，出生率上升，2012年曾達到3.23 ‰，但2017年過後，自然增加率都不到1 ‰，2020年後人口進入負成長，自然增加率都是負數，2022年自然增加率更達到-2.93 ‰。