「國際白疤日」台灣首站公益講座獲迴響

「國際白疤日」首場白疤治療公益講座活動，近日在高雄舉行，由白疤顏色再生術創始人曹賜斌主講，曹賜斌指出，這場活動是「國際白疤日」的起手式，過去白疤無法醫治，更成為白疤患者畢生之痛，為完成醫治白疤的最後一哩路，不要再看到求治者絕望的眼淚，促使他於2000年研發出第一代白疤顏色再生術創新技能，並於2016年發表國際論文獲世人重視。
記者陳美嘉／高雄報導
醫師曹賜斌以深入淺出的方式，講解研創白疤顏色再生術的由來，介紹白疤特色，透過案例分享讓各界了解各類型白疤；為讓白疤求治者獲得更好的醫治，近年來更開發新技術，包括「奈米脂肪增入」，以提升顯微色素皮粒存率；以及「組織凝膠使用」，以減少換藥造成立皮粒鬆脫；還有利用消炎藥膏塗抹，以降低傷口發炎及反黑發生率。
「國際白疤日」企劃長陳青講解其成立目的，她指出，「Love makes whole 用愛彌補」可謂為院長羅慧夫的精神「延續」，面臨唇顎裂天生缺憾，羅院長提出「唇顎裂的缺憾是可以用愛彌補的，凡是可以用愛彌補的，就不算是缺憾。」
陳青表示，師承院長羅慧夫的醫師曹賜斌，多年來苦心專研享譽國際的「白疤顏色再生術」讓唇裂白疤不再看得見，讓愛歷久彌新，「國際白疤日」將於9月28日再舉辦愛的延續記者會，讓全球各界人士深入了解如何治白疤，除心疤。