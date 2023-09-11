藍心湄封口王力宏「胡說就打他」！截圖潑婦嘴臉：吃虧的是自己
藍心湄昨（10）日出席王力宏《ONE Leehom Wang 一個王力宏》小巨蛋演唱會，語出驚人表示：「如果他（王力宏）再說些有的沒的，我就跳下來打他。」似乎對王力宏「真相不重要，流量最重要」的言論有意見，對此，藍心湄再發文自嘲：「再美也不要生氣罵人，貴婦變潑婦，醜屎惹。」
記者羅凌筠／綜合報導
王力宏在小巨蛋演唱會上分享最近的心情，自嘲說許多「最近發生的事」，台下的觀眾比他知道的還多，「我做過什麼，也是看新聞才知道，真相不重要，流量最重要，我終於明白了。」他感嘆，人生像是競技場，「是你們給我勇氣，我會為了我愛的音樂繼續奮鬥、搏鬥，哪怕一個人獨自的戰役，重新開始。」
隔天藍心湄在小巨蛋後台受訪，提到希望王力宏不要胡說八道了，半開玩笑半認真的說：「我的功能就是讓他不要胡說八道了，他不知道自己在講什麼，把歌唱好唱滿就好，聽到他講那些話，真的『加冷筍』，如果他再說些有的沒的，我就跳下來打他。」意思是沒事不要說一些話去招惹人。
由於一番話被瘋狂轉載，藍心湄發文自嘲：「你看看，再美也不要生氣罵人，貴婦變潑婦，醜屎惹，我本來很瓢釀的兒，不要生氣，不要生氣，生氣吃虧的是你自己。」邱瓈寬先前也曾替藍心湄的話緩頰，她表示藍心湄覺得王力宏很倒霉，講話很容易被誤解，說什麼都會被誤會。