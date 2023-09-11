中市普利共好商城中秋開跑　國宴主廚展廚藝

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農業局表示，霧峰區農會普利共好商城長期支持台灣農業，吸引來自全台各地的小農及農會生產的商品上架該平台，千樣精選農產為消費者帶來驚艷的多元選擇。商城亦於農產盛產季節及節慶定期舉行大型優惠活動，為小農及農會帶來商機，這次秋月嘉年華以中秋應景農產為主軸規劃了6大主題專區，包括烤肉組合、海鮮組合、東石鮮蚵、國產鮮柚、農村月餅與搶手禮盒專區，商城不僅展現了台灣農產的豐富多樣性，購物累積農幣折抵消費的消費模式，也為消費者打造創新的購物體驗。
農業局指出，霧峰區農會為推廣在地好米，運用在地特產益全香米研發出「香米奶皇酥」及「香米瑪德蓮」中秋應景糕點，選用香米米穀粉入料烘焙，讓月餅外皮更加酥脆，加上甜而不膩的豆沙奶黃餡料製成奶皇酥，以及口感紮實帶有檸檬清香的瑪德蓮，成為今年中秋送禮的搶手月餅禮盒，還沒上市就接獲百盒訂單預購，如此美味的農村人氣月餅亦可在普利共好商城訂購，方便又即時。
另外，活動現場特別邀請國宴主廚阿慶師進行料理秀，將商城的優質國產肉品和水產運用地淋漓盡致，結合霧峰區農會出品的鹽麴，烹調出一系列令人垂涎欲滴的創意料理。國宴主廚阿慶師表示，鹽麴不僅僅可以替代鹽巴調味，運用鹽麴醃製肉品可以讓肉品更軟嫩，透過阿慶師分享料理小撇步與精湛的廚藝，將台灣多元優質的農產融入各道菜品，呈現出獨特的風味和美味。
農業局強調，無論是嚮往烤肉風味、迷戀海鮮的美味、還是想要品嚐道地的農村月餅，即日起至10月15日在普利共好商城的「2023秋月嘉年華」活動專區或普利共好商城臉書粉絲專頁都將滿足您的味蕾，民眾可以透過關注商城官網，探索更多精彩內容和優惠。