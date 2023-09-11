嘉義暴雨釀2死！男女陳屍廂型車　疑逃生不及「慘遭滅頂」

饒慶鈴謝高雄百人赴台東救災　陳其邁：應該做的、沒什麼

▲高雄出動百人，以及數十輛抓斗車、土卡車到台東協助災後復原，台東縣長饒慶鈴特地在臉書發文「謝謝你！高雄」，並標註高雄市長陳其邁，感謝高雄不遠千里送暖。（圖／翻攝自饒慶鈴臉書）
▲高雄出動百人，以及數十輛抓斗車、土卡車到台東協助災後復原，台東縣長饒慶鈴特地在臉書發文「謝謝你！高雄」，並標註高雄市長陳其邁，感謝高雄不遠千里送暖。（圖／翻攝自饒慶鈴臉書）

記者鄭婷襄／高雄報導

海葵颱風強風暴雨肆虐台東地區，路樹倒塌、土石流災況頻傳，對台東縣造成衝擊，高雄市長陳其邁緊急調派數十輛抓斗車、土卡車，約100人力奔赴台東馳援，經過約5天的時間終於大致清理完畢，台東縣長饒慶鈴特地在臉書發文「謝謝你！高雄」，並標註高雄市長陳其邁，感謝高雄不遠千里送暖，高雄市長陳其邁則說，這個沒什麼，高雄和台東是隔壁兄弟縣市「是應該做的，沒什麼」。

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饒慶鈴發文指出，海葵颱風遠離1星期，台東逐漸恢復日常生活，這是經過許許多多人的全力以赴。尤其是遠道而來的高雄市團隊，100位夥伴人員與抓斗車、吊車等41輛機具車輛，到今天中午共5天的時間，共支援了9個鄉鎮市、協助台東清理約3千噸的樹幹、樹枝、落葉等廢棄物。

▲高雄出動百人，以及數十輛抓斗車、土卡車到台東協助災後復原。（圖／翻攝自饒慶鈴臉書）
▲高雄出動百人，以及數十輛抓斗車、土卡車到台東協助災後復原。（圖／翻攝自饒慶鈴臉書）
饒慶鈴並感謝辛苦的高雄團隊，在台東最需要時不遠千里送暖，也謝謝各鄉鎮市清潔隊這幾天的努力，台東主要道路及公共區域大致恢復，將來其他縣市有需要，台東也一定挺身而出。

高雄市環保局長張瑞琿指出，9月6日當天本來是傍晚6點多要到，但因為車輛陸陸續續過去也耽擱了一點時間，大概到了晚上11點多全部才到齊，因為人數很多、車輛也多，等安排住宿還有吃飯的問題安排妥當，隔天早上8點一早就出勤，這幾天清除的廢棄物大概有3千多噸，市府也決議支援台東的這些隊員2天的榮譽假，讓他們覺得辛苦是值得的，報加班也是核實全部一律報加班，應該有的福利都會照給。

工務局長楊欽富說，這次第一線人員到台東去救災或支援，也得到市民非常支持，因為台東那邊機具比較小型，高雄這次派了大型機具抓斗車、大鋼牙，效率大概成長好幾倍的，目前還有人員還在繼續支援當中，大概明天就會回來。

對於饒慶鈴表示感謝，陳其邁則笑說，人助互助，其他人有事，當然就是高雄市政府的事，彼此互相幫助這個是應該的，沒什麼，只是希望說台東可以一切都平安，趕快恢復原狀，饒縣長很客氣，但住宿這個高雄會自己負責，高雄去就是純粹幫台東，歡迎台東縣的縣民災情到一段落，有空可以到高雄來玩，高雄都會很歡迎。

▲高雄出動百人，以及數十輛抓斗車、土卡車到台東協助災後復原。（圖／翻攝自饒慶鈴臉書）
▲高雄出動百人，以及數十輛抓斗車、土卡車到台東協助災後復原。（圖／翻攝自饒慶鈴臉書）

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