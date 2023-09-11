饒慶鈴謝高雄百人赴台東救災　陳其邁：應該做的、沒什麼

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饒慶鈴並感謝辛苦的高雄團隊，在台東最需要時不遠千里送暖，也謝謝各鄉鎮市清潔隊這幾天的努力，台東主要道路及公共區域大致恢復，將來其他縣市有需要，台東也一定挺身而出。
高雄市環保局長張瑞琿指出，9月6日當天本來是傍晚6點多要到，但因為車輛陸陸續續過去也耽擱了一點時間，大概到了晚上11點多全部才到齊，因為人數很多、車輛也多，等安排住宿還有吃飯的問題安排妥當，隔天早上8點一早就出勤，這幾天清除的廢棄物大概有3千多噸，市府也決議支援台東的這些隊員2天的榮譽假，讓他們覺得辛苦是值得的，報加班也是核實全部一律報加班，應該有的福利都會照給。
工務局長楊欽富說，這次第一線人員到台東去救災或支援，也得到市民非常支持，因為台東那邊機具比較小型，高雄這次派了大型機具抓斗車、大鋼牙，效率大概成長好幾倍的，目前還有人員還在繼續支援當中，大概明天就會回來。
對於饒慶鈴表示感謝，陳其邁則笑說，人助互助，其他人有事，當然就是高雄市政府的事，彼此互相幫助這個是應該的，沒什麼，只是希望說台東可以一切都平安，趕快恢復原狀，饒縣長很客氣，但住宿這個高雄會自己負責，高雄去就是純粹幫台東，歡迎台東縣的縣民災情到一段落，有空可以到高雄來玩，高雄都會很歡迎。