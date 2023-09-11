《騎吧！哈林小隊》爆開除危機！小刀不只一次被哈林警告
《騎吧！哈林小隊》騎出高收視，播出後獲得全網討論收視飆升，躍上遠傳friDay影音史上最高觀看台綜，帶動免費用戶數增加50%，與流量一同創下半年來新高《騎吧！哈林小隊》YT頻道釋出第一集，立刻衝上發燒影片，後勢看漲。《騎吧！哈林小隊》昨（10）日播出第二集，小刀面臨開除危機！小隊長哈林不只一次說要開除他！讓粉絲不斷地為小刀打氣，一定要挺住。
記者賴禹妡／綜合報導
昨晚播出前，哈林、卜學亮、周予天無預警開直播，暢談《騎吧！哈林小隊》播出後的迴響。卜學亮在直播問說為什麼我們要開這個直播？哈林直接回說：「有收視壓力呀！」卜學亮就回嗆說：「我們收視不是很好嗎？哪來的壓力？」哈林立刻回噹卜學亮說：「好還要更好！」
兩人一開始就展開鬥嘴鼓模式，一來一往，讓直播同時在線人數逼近千人，哈林說：「這個節目播出之後，給喜歡騎車的人更有動力去堅持自己的環台夢。沒有嘗試過騎車運動的粉絲，也可以透過節目了解這項運動，進而開始嘗試騎車。也歡迎大家按照我們的路線一起環島，剛開始嘗試的車友，可以把時間拉長，用放鬆的心情環島。」卜學亮在旁認同說：「播出之後很多愛騎車的朋友都關注到《騎吧！哈林小隊》這個節目，我覺得這是很有意義的。」
回應網友評論說哈林小隊挑戰2公里虎頭山，差點整隊滅團？2公里的爬坡其實沒有那麼難！哈林回說：「對哈林小隊是蠻硬的，可能是剛開始，說沒有很難的，應該是高手！平時都有在練車。」
哈林小隊挑戰2公里虎頭山，哈林運用策略調整體力，沒有出現「定竿」完成目標。張庭瑚憑藉年輕、豐沛體力，一路首先抵達終點。第二名跌破大家眼鏡，竟然是卜學亮！粉絲們讚賞卜學亮實力雄厚、真的很強。精彩內容請一定要鎖定《騎吧！哈林小隊》，台視頻道每週日晚上8點首播、晚上10點遠傳friDay影音獨家播出、三立都會台週六晚上8點播出、MOMO台週六晚上10點播出。