新北市公布第2季預售屋總價及數量　這一區連三季奪冠

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蕭湘君指出，另交易熱絡行政區如三重、板橋、新店等行政區，每坪單價61.8至69.2萬元，其次土城、林口、新莊、泰山等行政區成交均價每坪48.7至58.4萬元，最後則為淡水、鶯歌區每坪成交均價36.5至37.4萬元。
蕭湘君說到，市場主流產品以3房2廳2衛含車位為大宗，該類建物面積多為41至48坪，平均總價以新店區的2,901萬元最高，板橋、新莊、三重、泰山、土城等區次之，介於2,230至2,684萬元間，最後林口、鶯歌、淡水等區則分別為1,912、1,536、1,437萬元。
新北市政府地政局說明，今年第2季預售屋建案備查部分，預售建案共申報53件，較上季增加23.3％，總戶數7,542戶則較上季增加53.1％，其中委託不動產代銷業銷售計38件，占約71.7％，代銷總金額達1,300億元，較上季金額增加72.2％。
新北市政府地政局指出，預售屋建案行政區分布上仍以三重區2,809戶居冠，板橋、林口、土城等區亦屬熱絡，總計4個行政區申報總戶數5,900戶約占新北市比率78％。所有預售屋銷售資訊及定型化契約、季報資訊都已公布於「新北不動產愛連網」交易安全、實價登錄專區，歡迎各界多加利用。