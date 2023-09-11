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新北市公布第2季預售屋總價及數量　這一區連三季奪冠

▲三重區的預售屋申報件數及成交總金額，已連續3季蟬聯新北市之冠。（圖 ／新北市政府地政局提供）
▲三重區的預售屋申報件數及成交總金額，已連續3季蟬聯新北市之冠。（圖 ／新北市政府地政局提供）

記者吳嘉億／新北報導

新北市政府地政局今（11）日公布今年第2季預售屋實價登錄相關資料，因受到7月1日同年施行的《平均地權條例》新制，限制契約轉讓規定影響，導致多數購屋需求者在制度施行前進行交易，統計全市總交易量及成交金額為1136.9億元，分別增加127.5％、增加124.8％。其中三重區申報件數1,684件、成交總金額307.5億元，為新北市之冠，且已連續三季奪冠。

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新北市政府地政局地價科科長蕭湘君表示，分析新北等10個蛋黃區的預售屋，成交單價區間以每坪60至70萬元占比近43％為最高，總價以1500至2000萬元為主流，占比近39％；其他非蛋黃行政區成交單價每坪多介於40至50萬元，占比近37％，總價以1000-1500萬元為主，占比近43％。

蕭湘君指出，另交易熱絡行政區如三重、板橋、新店等行政區，每坪單價61.8至69.2萬元，其次土城、林口、新莊、泰山等行政區成交均價每坪48.7至58.4萬元，最後則為淡水、鶯歌區每坪成交均價36.5至37.4萬元。

▲新北市交易熱區成交均價分析表。（圖 ／新北市政府地政局提供）
▲新北市交易熱區成交均價分析表。（圖 ／新北市政府地政局提供）
蕭湘君說到，市場主流產品以3房2廳2衛含車位為大宗，該類建物面積多為41至48坪，平均總價以新店區的2,901萬元最高，板橋、新莊、三重、泰山、土城等區次之，介於2,230至2,684萬元間，最後林口、鶯歌、淡水等區則分別為1,912、1,536、1,437萬元。

新北市政府地政局說明，今年第2季預售屋建案備查部分，預售建案共申報53件，較上季增加23.3％，總戶數7,542戶則較上季增加53.1％，其中委託不動產代銷業銷售計38件，占約71.7％，代銷總金額達1,300億元，較上季金額增加72.2％。

新北市政府地政局指出，預售屋建案行政區分布上仍以三重區2,809戶居冠，板橋、林口、土城等區亦屬熱絡，總計4個行政區申報總戶數5,900戶約占新北市比率78％。所有預售屋銷售資訊及定型化契約、季報資訊都已公布於「新北不動產愛連網」交易安全、實價登錄專區，歡迎各界多加利用。


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