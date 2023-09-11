錢康明卸任即爆大猛料！控高虹安好友干政 再爆網軍將「鬥臭」他
新竹市前文化局長錢康明在「被離職」後，不斷爆猛料，錢康明今（11）日連續在臉書發文，先是爆出新竹市長高虹安的「好朋友」干政，稍早又在發文，指出「要出動網軍了嗎？有憑有據的事不容易做危機處理噢」、「聽說新竹市正在謠傳他已談好上一集節目，至少要拿10萬元以上，繼續傳吧」，正式槓上前老闆高虹安。
記者林怡昕／台北報導
既「安全下莊」一文，再到「夢到擋人財路」，錢康明從離職前就不斷在臉書貼文爆料，劍指前老闆高虹安，今天是錢康明卸下公職的第一天，他一大早便開始在臉書爆料，先是證實，自己是被請辭，還爆出自己曾提醒高虹安，要注意「好朋友」（指男友李忠庭）的所作所為，單獨約談市長室幕僚，甚至約錢康明談跨年晚會，特別關心府內事務、在外幫忙談事情，警告遲早會出事，不過高虹安覺得沒有婚姻關係，一旦結婚後財產會做申報。
不僅如此，錢康明再指，高虹安到日本岡山市進行姊妹市交流是很早就決定的事，9月4日出發當日才發佈人事調整的新聞稿，「目的當然是要避風頭減少衝擊」，9月8日再用棒球場的新聞壓過去，預計將人事調整的衝擊減至最小，但是沒成功。
錢康明下午再度發文，圖片聊天記錄寫下「可能要把局長弄不堪」等，意指有人想要攻擊自己，對此，錢康明臉書回擊，「要出動網軍了嗎？有憑有據的事不容易做危機處理噢！體諒一下年輕人吧，年輕人創業不容易，況且這不是危機，是讓市府體質與體制更健全的轉機」。
錢康明也說，「聽說新竹市正在謠傳他已談好上一集節目，至少要拿10萬元以上，繼續傳吧，接下來應該要謠傳的是，錢前局長決定選總統了。」