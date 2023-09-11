一帶一路成「再教育」利器！中國抓哈薩克公民　入獄遭毆打、性侵

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夾在中國與歐洲之間的哈薩克，被視為在「一帶一路」計畫中扮演重要連結角色，但近來英國《每日電訊報》報導揭露，哈薩克靠近中國邊境的地區，時常傳出有該國公民被中國人綁架、被中國特工抓捕送監獄或再教育營的消息。
報導指出，從哈薩克進入新疆伊犁哈薩克自治州霍爾果斯經濟開發區時，哈薩克官員會在進入該地區的商人或旅客護照上蓋上紅色的出境印章，就像是機場的海關，但人們踏入的是進入哈薩克和中國共享的狹長地帶，在該區域內人們可以在自由逛逛，瀏覽和購買各種商品，例如服裝、廚具、汽車零件等。
但各種跡象表明，這裡並非人們所想的那樣自由。中國警車遍佈該地區，若想要從霍爾果斯進入中國，還得通過有著掃描儀和臉部識別系統的安全檢查站，但哈薩克並不會對往哈薩克方向的民眾進行檢查。
報導直言，中國將一帶一路作為幌子，在加強合作的同時，還將其侵犯人權的行為輸出到國外，侵犯合作國家的主權。中國利用一帶一路抓捕哈薩克公民進入監獄或再教育營，有時候甚至還進入哈薩克抓捕外國公民並進行拘留。目前不清楚中國為什麼要拘留居住在哈薩克的維吾爾人和哈薩克人，但這可能是廣泛鎮壓的一部分。
中國當局還要求被抓的哈薩克公民，從表列的72個原因中，找出自己涉嫌犯下的罪行。一名哈薩克公民阿斯卡爾被抓捕的時候，他正在參觀霍爾果斯經濟開發區，探索進出口業務的可能性，因為他被一帶一路可能帶來的經濟前景吸引。
另一名在住在阿拉木圖市的零售店店員也透露，他曾經在霍爾果斯被中國特工追捕，所幸她當時以「最快速度」逃跑，才終於逃出來，「我百分之百確定，他們會把我關進集中營，從那之後我就再也沒有回去那裡，我實在太害怕了。」
但另外一名35歲中哈翻譯森拜（Rakhima Senbai）就沒那麼幸運，她因為看著穆斯林在哈薩克祈禱，就被指控有恐怖主義傾向，後續被拘留在再教育營。中國當局還聲稱，她使用WhatsApp涉嫌犯罪。森拜描述自己當時被關在狹小的牢房當中，與80名女性擠在一起，大家只能輪流睡覺，期間他還得接受政治灌輸，被迫讚揚中國共產黨。
《每日電訊報》還採訪了其他先前被拘留的民眾，也描述了自己遭到毆打和強姦的經歷，並被要求高喊「習近平萬歲！」。
報導指出，2017年至2020年間，就有超過一百萬人被任意拘留在中國新疆地區的再教育營當中，政府認為這是消除恐怖主義的必須行為，但數十萬人僅因祈禱、進食和其他被中國當局視為「極端主義犯罪活動」就遭到監禁，有些人甚至被終身監禁，直至最近幾週，仍傳出有人失蹤。
報導表示，有許多人認為，隨著允許中國公民進入哈薩克30天免簽證計畫啟動，中國在哈薩克進行監視和恐嚇的風險正在增加。
霍爾果斯由於是位於貧瘠沙漠地區的新交通樞紐，擁有用於貨物過境的大型陸港、免稅購物中心以及設有倉庫和出口工廠的經濟特區，而被稱為是「下一個杜拜」。隨著霍爾果斯成長，預計會有更多旅遊景點、餐廳、住宅區等投資進駐，從而提振經濟並創造就業機會。
但霍爾果斯位於偏僻地區，是「整個地球距離海洋最遠的地點」，即使2016年開通一條新高速公路，但距離最近的城市阿拉木圖仍有三個小時的車程。
而在一帶一路施行的這10年當中，中國仍然是主要贏家，哈薩克獲得的利益遠低於其應得的份額。如今中國經濟已經開始衰退，高速成長的日子已經結束，並且進一步的放緩。哈薩克不僅要擔心中國「共榮」的承諾跳票，還得擔心中國藉此進行軍事擴張。一名33歲哈薩克民眾努爾卡迪爾 （Nursapa Nurqadyr） 10幾歲時與父母及姐姐一起逃離中國，他擔心中國影響力和投資擴大所帶來的後果。「我很擔心，因為中國人不會通過發動戰爭來侵略，而是逐漸進入這個國家」。