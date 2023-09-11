Alba Baptista祕婚美國隊長克里斯伊凡！16歲拿影后超狂身分起底
因演出漫威英雄片《美國隊長》走紅的42歲克里斯伊凡（Chris Evans），上週六與小16歲女星艾芭巴普蒂斯塔（Alba Baptista），在男方波士頓家中舉行甜蜜婚禮，《復仇者聯盟》眾演員們小勞勃道尼、克里斯漢斯沃、傑瑞米雷納等人都到場祝賀。究竟這位虜獲性感男神的女星到底是誰？其實艾芭巴普蒂斯塔16歲演出短片《邁阿密》，就拿下伊比利亞電影節影后獎項，演技獲得肯定。
記者黃雅琪／綜合報導
16歲就拿獎！獲頒伊比利亞電影節影后
葡萄牙女演員艾芭巴普蒂斯塔，16歲時就出道，演出短片《邁阿密》榮獲伊比利亞電影節的最佳女演員。電影作品有《法蒂瑪的奇蹟》與《哈里斯夫人去巴黎》，當中又以出演Netflix影集《修女戰士》主角艾娃席瓦（Ava Silva）最廣為人知。
精通5國語言！遠赴柬埔寨教書
艾芭巴普蒂斯塔出生於葡萄牙里斯本，母親是葡萄牙翻譯人員、父親為巴西人，她就讀於德國學校，成長背景造就她精通葡萄牙文、西班牙文、英文、法文、德文5種語言。除了演藝事業，艾芭巴普蒂斯塔也致力於慈善運動，她曾遠赴柬埔寨孤兒院義務教書，將自身所學回歸於社會。
運動狂熱者！武術、瑜伽、潛水全都會
為了完美詮釋《修女戰士》主角艾娃席瓦，艾芭巴普蒂斯塔曾學習「武術」，接受專業且大量的培訓。私底下的她，也相當熱愛戶外運動，包括瑜伽、潛水、登山、露營等活動，都是她常分享於社群平台上的內容，與同樣熱衷於運動的克里斯伊凡相當契合。