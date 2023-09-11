「鯊籠」體驗夯！創立人藏故事　曾遭鯊咬、潛水衣「包臟器」保命

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羅德尼受訪表示，當時他下意識趕緊攻擊大白鯊的眼睛，大白鯊感到疼痛後隨即鬆口，羅德尼抓緊機會趕緊推開大白鯊並浮出水面，但羅德尼周圍的海水全都被染成血紅色，大白鯊也在不久後再度朝他撲過去，所幸最後只咬到了浮標，而羅德尼則在幾番掙扎後順利逃生。
雖然羅德尼從大白鯊口中逃出，但他的傷勢十分嚴重，全身出血嚴重，橫隔膜、肩胛骨都遭到刺穿、肺部撕裂，脾臟等器官外露。所幸他身上還穿著潛水衣，讓臟器不至於掉出體外，被送往醫院緊急治療，總共縫了462針才脫離險境。此外，羅德尼當時推開大白鯊後，自己的手腕上甚至還嵌著一顆硬生生扯斷的「部分鯊魚斷齒」，至今依然存在。
儘管現年80歲的羅德尼，想起當時碰上大白鯊經歷生死關頭的經歷，仍心有餘悸，但他如今也克服了恐懼，更創立知名鯊魚籠體驗活動「Rodney Fox Shark Expeditions」，因為他認為「近距離觀看大白鯊是一個難得的體驗」。
後續羅德尼也在2001年成立名為「Fox Shark」的鯊魚研究基金會，希望幫助人們了解這些動物在生態環境中發揮的重要作用，「人們越了解鯊魚，就越會意識到牠們是一種美麗且瀕臨絕種的生物，值得我們尊重與保護。」