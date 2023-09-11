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「鯊籠」體驗夯！創立人藏故事　曾遭鯊咬、潛水衣「包臟器」保命

▲「鯊籠」體驗的創辦人曾遭到大白鯊攻擊，全身被撕咬，最後縫了462針才幸運存活。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲「鯊籠」體驗的創辦人曾遭到大白鯊攻擊，全身被撕咬，最後縫了462針才幸運存活。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

對於許多潛水客來說，近距離下安全地觀賞世界上最強掠食者鯊魚，是這輩子一定要體驗過的行程，也因此「鯊籠潛水」體驗行程在近幾年持續蓬勃發展。不過「鯊籠」體驗的創辦人其實曾經在潛水時，遭到大白鯊猛咬攻擊，他的身體也被撕裂失血、臟器外露，靠著身上的潛水衣才不致於讓臟器掉出來，最後在醫院縫了462針，才終於保住一命。

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根據《每日星報》報導，鯊魚攻擊事件於1963年12月發生在澳洲南部一處海域，當時23歲的羅德尼（Rodney Fox）拿著魚叉下海捕魚，卻突然遭到鯊魚襲擊。羅德尼回憶當時過程，先是感受到一股巨大撞擊，讓他整個人摔入海中，原先還以為是被潛水艇撞倒，隨後才驚覺自己遭到大白鯊攻擊。

羅德尼受訪表示，當時他下意識趕緊攻擊大白鯊的眼睛，大白鯊感到疼痛後隨即鬆口，羅德尼抓緊機會趕緊推開大白鯊並浮出水面，但羅德尼周圍的海水全都被染成血紅色，大白鯊也在不久後再度朝他撲過去，所幸最後只咬到了浮標，而羅德尼則在幾番掙扎後順利逃生。

雖然羅德尼從大白鯊口中逃出，但他的傷勢十分嚴重，全身出血嚴重，橫隔膜、肩胛骨都遭到刺穿、肺部撕裂，脾臟等器官外露。所幸他身上還穿著潛水衣，讓臟器不至於掉出體外，被送往醫院緊急治療，總共縫了462針才脫離險境。此外，羅德尼當時推開大白鯊後，自己的手腕上甚至還嵌著一顆硬生生扯斷的「部分鯊魚斷齒」，至今依然存在。

儘管現年80歲的羅德尼，想起當時碰上大白鯊經歷生死關頭的經歷，仍心有餘悸，但他如今也克服了恐懼，更創立知名鯊魚籠體驗活動「Rodney Fox Shark Expeditions」，因為他認為「近距離觀看大白鯊是一個難得的體驗」。

後續羅德尼也在2001年成立名為「Fox Shark」的鯊魚研究基金會，希望幫助人們了解這些動物在生態環境中發揮的重要作用，「人們越了解鯊魚，就越會意識到牠們是一種美麗且瀕臨絕種的生物，值得我們尊重與保護。」

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