官員頻失蹤！中國防長李尚福也神隱 美駐日大使諷「一個都不留」
▲中國國防部長李尚福消失兩週，習近平內閣官員接連神隱或消失的跡象也引發外界討論。（圖／美聯社／達志影像）
國際中心楊智傑／綜合報導
2023-09-11 17:04:03
今年七月中國前外交部長秦剛銷聲匿跡的失蹤狀態引起大量討論，然而各界發現不僅秦剛，中國官場上近來有多位高官接連「消失」，國防部長李尚福近期也去向不明，權力鬥爭、官場嚴重內鬥等討論更是不絕於耳。美國駐日本大使易曼紐（Rahm Emanuel）日前也諷刺，形容中國國家主席習近平閣僚成員簡直像推理女作家阿嘉莎・克里絲蒂的小說，「究竟是誰會贏得這場失業競賽？是中國青年還是習近平的閣僚」？
外交部長秦剛在失蹤月餘後遭到免職，接下來火箭軍司令員李玉超和政委徐忠波2位領導人也遭到撤換，近期中國國防部長李尚福更是不再公開露面，美國駐日大使易曼紐在社群平台X（前身為推特）形容「習近平的團隊就像克莉絲蒂（Agatha Christie，英國知名偵探小說家）的小說『一個都不留』（And Then There Were None）。先是外長秦剛失蹤，接著是火箭軍司令員失蹤，現在是國防部長李尚福已經兩週沒露面。誰將贏得這場失業競賽？中國青年們還是習近平的內閣？」
中國國防部長李尚福的動態目前受到各界關注，距離他最後一次公開露面，是在8月29日於北京出席第3屆「中非和平安全論壇」全體會議並發表講話，當時他和部分出席的非洲國家防務官員會面；沒想到，直到9月7日開始各界便傳出李尚福被調查的消息，一度引起議論。
獨立評論人蔡慎坤當時透露，有則尚未被證實的消息指出「今年新上任的中國國防部部長李尚福因涉嫌貪腐和嚴重違紀被查，過去10年對黨政軍大員的清洗，其罪名都包括貪腐和嚴重違紀。如果消息屬實，這將是新政府班子內副國級外長秦剛人間蒸發後，又一副國級重要高官出事。」
失去蹤影的李尚福於2017年執掌中央軍委會裝備發展部，然而根據中國「全軍武器裝備採購訊息網」7月26日發布的消息，該單位將開始徵集搜查自自2017年10月以來採購違規違紀問題的線索，追查範圍包括操守缺失、拉幫結派、以專謀私、泄密及監管缺失等，分析人士普遍認為這是一次針對李尚福展開的行動。