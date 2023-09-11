揪基泰福益營造鄰損非首例　高嘉瑜轟北市府：已有案底卻不聞不問

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高嘉瑜指出，從今年5月底台中捷運車廂遭文心愛悅建案吊臂砸毀事件以來，接連多起工安事件躍上媒體版面，其中就包含內湖的邊坡滑落、台北市內多起天坑事件、甚至到本次基泰大直房屋陷落事件，造成民眾對國內營造業者的品質感到不安。
高嘉瑜指出，近期幾家重大建築工安事件的承造商卻都有一驚人的共通點，不論是承包台中文心愛悅的「齊裕營造」、內湖碧湖海川的「利晉工程」、基泰大直的「福益營造」、以及上周末她踢爆地面變形的內湖基泰碧湖的「華林營造」，這4家公司全部都是「甲級營造」，但近期卻都沒有參與營造業評鑑的紀錄。
高嘉瑜說明，經7月向內政部營建署詢問營造業評鑑作業議題後發現，目前全國登記的11772家綜合營造商中，竟然只有1146家持有「有效的」評鑑證書，不到總數的10%，就算有參與評鑑，評鑑標準中施工安全及建築品質僅佔不到全體評鑑項目的1/3，在極端的狀況下，就算施工品質不佳，一樣有機會被評鑑為一級，進而升等為甲級營造，更不論在《營造業法》修法前就已經取得甲級營造資格的營造商，更有可能從來沒有被外部評鑑過。
高嘉瑜指出，雖然在承包國家大型公共工程案上，營建署有要求業者必須出具效期內的評鑑報告書，但針對非公共工程的承造商卻沒有這樣的要求，這種可有可無、評鑑標準過於寬鬆的評鑑制度究竟是要達到「提升營造業整體水準」的制度目的，還是只是單純過過形式，將人民居住安全置於危險之中，需要打上一個大大的問號。
高嘉瑜要求，營建署必須立刻草擬《建築法》、《營造業法》等有關法規的修法草案送入立法院審議，並將下列內容列為修法重點，包括強制要求綜合營造業者定期實施評鑑，督促建商自我精進；針對未定期參與評鑑、或評鑑未達一定標準的業者給予停業、停工等不利處分，避免有問題廠商持續承包營造案件；檢討現行評鑑標準，將施工品質及工安事件列為重點評鑑對象，維護民眾居住安全；強制公開評鑑報告書的審查內容而不是只有評分結果，讓民眾得以檢視及監督業者；建立降級制度，並將施工品質及工安事件列為升降級的重要參考指標；針對不同等級的建商規範不同接案內容，避免不良建商承接重大工程案件
最後高嘉瑜說，針對基泰碧湖建案造成附近民宅下陷問題，她也會要求台北市捷運工程局針對鄰近的文湖線是否造成影響進行調查及說明，務必保障民眾居住及通行安全。
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