反諷馬英九把主權讓給別人 賴清德重申：台灣主權屬2350萬人民
前總統馬英九今受邀演講時，指民進黨總統參選人賴清德重申「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」立場，嚴重危害兩岸關係和平穩定。賴清德下午在南投參香時強調，台灣不屬於任何一個國家，主權屬於2350萬台灣人民，不能為了追求一時和平，就把自己的主權讓渡給別人。
記者顏幸如／南投報導
前總統馬英九今（11）日受邀出席「2023國際地緣政治高峰論壇」，他於演講時認為賴清德講「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，嚴重危害兩岸關係和平穩定。
賴清德下午在南投受命宮參香，致詞時重申台灣擁有獨立主權，才能選出總統、副總統、立法委員、縣市長、縣市議員及鄉鎮村里長，同時組成各級政府運用公權力服務鄉親，「所以台灣自然而然形成一個主權獨立的國家」。
賴清德說，台灣當然不屬於任何一個國家，台灣的主權屬於2350萬台灣人民，只有顧好自己的主權，才能顧好人民財產的「所有權」，若是失去主權，人民財產的所有權就會保不住；唯有維護好國家主權，所有台灣人民才能在這片土地代代繁衍、安居樂業。
賴清德並暗指對手陣營，不能為了追求一時和平，就把自己主權讓渡給別人，主權一旦讓渡出去，和平就不能得到保障，「沒主權就沒民主；沒民主就沒自由，更加沒和平」。