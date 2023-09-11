橘爸唬籃／林秉聖不是小孩子了　他有權、也應該直面外界的質疑

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但有一件事是他們說對了，林秉聖作為一名成年人，在職業籃球也打滾了一段時間了，不應該在這件事中扮演一名完全無知的年輕人，他應該要對自己白紙黑字簽下的合約負起責任。
台新領隊尚瑞強在受訪時表示，攻城獅「勸誘林秉聖簽約」，但攻城獅並沒有違法威逼利誘，那麼開出吸引人的條件爭取好球員加盟不就是天經地義的事？何來勸誘一說。更何況職業球員本來就應該要有判斷能力，如果真的不懂合約方面的知識，那就該請一名顧問或經紀人幫忙。
今天發生這種事，林秉聖值得同情，因為他可能過去都專注於球場，並不了解契約精神的含意。但這並不能成為在這起事件中的犯錯的藉口，對吧？更不是台新反擊攻城獅的依據。
尚瑞強提到不要傷害球員，可是又承認林秉聖在處理事情上有思慮不周的部分，既然如此後者被球迷批評也是應該承受的，為什麼就應該有一個保護傘放在他頭上呢？社會要求他堅強起來。
人最可貴的部分在於選擇，自由意志區別人和其他智慧體之間的差距。不只是利益上的選擇，還有道德上的選擇，以及勇於認錯、要求自己做出正確決定的選擇。
攻城獅絕對不是白蓮花，台新自然也不是，兩支球團出於商業原因發生衝突，球員被夾在其中。但事情的前因後果，確實就是林秉聖簽約不夠小心而導致的，他應該要出來說清楚。
今天在記者會上，林秉聖念完了逐字稿聲明後，就在律師陪同下離席，記者不能發問。但他有責任回應自己當初在和攻城獅或台新簽約時，到底了不了解其中的意涵和應該背負的責任。
後續有媒體詢問尚瑞強這件事的問題，他表示自己不能代表林秉聖回答。沒錯，那為什麼不讓林秉聖留下來回答呢？這是他應該要做的不是嗎？
林秉聖不是個小孩了，我們也不用假裝這件事他什麼都不知道，這件事之所以會產生，就是在於他和兩支球團在今年夏天簽下了兩份下個賽季的合約（無論時間點上有沒有雙約之嫌）。只要不承認、不面對這一點，這件事就不可能落幕。