羅志祥被妹妹搶走飯碗！女裝版「朱碧石」嘆：哥哥沒有時間理我
亞洲天王羅志祥的女裝分身「朱碧石」近日受桃園觀光局之邀，成為「桃園水晶晶大使」拍攝旅遊推廣影片。當問到「哥哥」羅志祥的近況，朱碧石說：「最近哥哥比我忙多了，都在準備演唱會，一有時間就練舞、練唱，根本沒有時間理我！」
記者羅凌筠／綜合報導
拍攝宣傳片當日，正好是艷陽高照的一天，除了很幸運地能透過鏡頭呈現美景，體感溫度卻也直飆40度，讓朱碧石拍到汗流浹背，相當辛苦。許久沒放鬆度假的朱碧石說道：「很難得有可以邊看風景邊工作的行程，雖然身體很累但很滿足，身邊的同事們要陪著我到處跑，真的是辛苦了。」
宣傳片中，朱碧石先是從桃園機場出關，接機處等待她的群眾們，看見紅遍海內外的她隨即衝上前去，因此嚇壞了朱碧石，於是她便開始瘋狂尋找說好要來接機的哥哥羅志祥。過程中，朱碧石跑遍桃園大街小巷，為了尋找哥哥的蹤跡，甚至跑到廟裡求神問卜，一路卻怎麼也擺脫不了熱情歌迷。
在大溪老街中，她路過手工花生糖、豆干店等攤位，好心的店家除了讓她有棲身之處暫時躲避，更請她嚐美食，展現桃園人的好客。在大溪橋上，她看見了多元族群融合，許多新住民文化更結合了音樂藝術，在百年大橋上載歌載舞，讓朱碧石大開眼界。直到最後，朱碧石則誤闖了華泰名品城開始大肆購物，也在歌迷的幫助下找回手機，聯繫上哥哥。