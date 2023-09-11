李忠庭發聲了！否認介入新竹市務私下喬事 與高虹安財產各自獨立
新竹市前文化局長錢康明無預警「被請辭」，人事異動令於今（11）日起生效後，他在臉書還原離職過程，更暗指新竹市長高虹安「好朋友」（意指李忠庭）干預市政、幫忙喬事情，更爆料高虹安的態度讓幕僚無法作事。被意指為「好朋友」的李忠庭也在下午發聲明回應表示，絕無所謂約談局處首長或市府秘書私下喬事情等情事。而李忠庭也回應高虹安的住屋爭議，他表示房租為用個人資金繳納，跟高虹安無關，也間接承認自己高虹安男友。
記者邱新博／台北報導
李忠庭今天透過民眾黨新竹市黨部發表聲明，對於錢康明，李忠庭強調兩人以前就認識，他說，他與錢康明係於高虹安擔任立委期間，因地方服務事務而結識，並於多部影音及歌曲等藝術創作有所合作因而熟識；因前開原因錢康明與李忠庭為舊識好友，因此錢康明於今年三月時接受高虹安延攬、自台中赴新竹就任文化局長後，與他多有互動。
李忠庭說，因市府初步萌生舉辦跨年晚會意向，當時錢康明與他對跨年晚會活動音樂方面，相互聊天及討論，但自己深知無權干涉市府任何業務，亦無任何市政決策權，故絕無所謂約談局處首長或市府秘書私下喬事情等情事。
至於近日發生高虹安被爆料入住高級住宅，界質疑是否與建商有關；竹市府則說，該住宅是高虹安男友租屋處，相關事件仍持續受到討論。
對此，李忠庭也回應，租屋一事，實為本人以符合市價之合理行情即每月5萬元，向房東承租，承租標的為該戶不動產內三房中之其中一間套房，絕無所謂租金與市價行情顯不相當之情形。
李忠庭說，另關於租金繳納部分亦係由他本人按月以個人資金全數繳納，高虹安對於他承租上開房屋時之詳細情形並不知情，乃於報載後他方提供相關租約和匯款憑證供高虹安檢視，其中絕無報載所稱任何無償或以低價收受建商利益之情形。
李忠庭最後強調，他與高虹安財務獨立，有鑑於近日不實爆料，特以此聲明澄清。