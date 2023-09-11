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大直25戶重災戶免擔心！都發局提3方案　租金補貼一坪1600元

▲「大直基泰」建案導致鄰宅塌陷，被撤離的民眾今天返回住家。（圖／記者葉政勳攝，2023.09.11）
▲「大直基泰」建案導致鄰宅塌陷，被撤離的民眾今天返回住家。（圖／記者葉政勳攝，2023.09.11）

記者林怡昕／台北報導

台北市中山區「基泰大直」建案，由於施工不慎，造成鄰宅嚴重塌陷，其中共25戶住戶因房屋受損嚴重必須拆除重建，也傳市府強迫受災戶一定要住到南港社宅安置。對此，台北市都發局長王玉芬今（11）日指出，目前提供3種後續的長期安置作為，包含搬到南港國宅、周邊旅館安置、自行租房提供補貼。

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王玉芬今天早上到大直現場視察，並說明最新情況，她指出，針對25戶房屋受損嚴重的重災戶，將會在13日晚上7時舉辦說明會，說明長期安置方案，同時，北市府也提供3個方案提供民眾選擇。

王玉芬指出，第一、南港國宅有保留40戶，也會備妥25戶，裡面家具、冷氣、冰箱都會備齊，讓住戶安心入住；第二、住戶仍想住附近安置旅館，也會持續來提供；第三、若住戶想自己租房子，也會提供一坪1600元租金的補貼，讓住戶可在附近租屋，強調「市府沒有強迫受災戶一定要住到南港社宅安置」。

至於25戶以外的撤離戶，目前有38戶返家，王玉芬提及，近期會召開說明會，由技師公會對所有疑慮的住戶說明檢測結果，以消除住戶疑慮，每戶家中是否有裂縫需要補強，會由技師逐步去勘檢，逐戶記錄進行修繕。

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