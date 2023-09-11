2023全台百貨週年慶！新光三越、SOGO首日必衝　BELLAVITA新造景

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📍台北101購物中心：9/7～10/10
「指定合作銀行」信用卡刷卡回饋，同享美妝/流行/觀景台10%、國際精品10%、珠寶腕錶/指定店家5%禮遇。眾多優惠可查看20週年慶DM。
📍BELLAVITA寶麗廣塲：9/8日～9/25
14周年BELLAVITA將商場中庭打造成充滿異域特色的奇幻古城，周年慶其中於中廳拍下美照，追蹤百貨粉專並且社群打卡，即可兌換B2美食廣場50元抵用券（每日限量10份）。
當日滿額可擇一項兌換，5000元可選「山口小鼎膾 日式丼飯海鮮料理 雙人套餐 」、「YOKO法國不鏽鋼保溫瓶」、「會員點數166點」；滿15萬可選「侯布雄法式茶點沙龍 雙人下午茶」、「Riedel五件組禮盒」、「會員點數500點」；滿50萬可選「HOST SHABU 合鍋物 四人套餐」、「平板電腦 32G」、「會員點數1666點」、滿百萬可選「 CLOVER BELLAVITA by Jean-François Piège 四人套餐」、「港島香格里拉大酒店住宿券」、「會員點數3500點」。週年慶DM
📍微風南京：9/14日~10/2日
微風南京會員專屬回饋，指定品牌滿10000元贈5000點（500元），9月19日前微風聯名卡限定加碼，贈送1000元（100元），共6000點（600元）。
全館滿3000元，贈送3000點，9月19日前微風聯名卡限定加碼，贈送1000元（100元），共4000點（400元）。指定銀行也有額外滿額禮，最高贈送電子禮券1000元，詳情可參考微風南京DM。
📍微風廣場：9/14~10/2
珠寶手錶滿3萬元贈送1萬5千點；國際精品滿1萬元贈送1萬點；流行名品／飾品，滿5千元贈送5千點；化妝品／女鞋，滿3千元送3千點，以上滿額優惠，9月19日前使用微風聯名卡加碼1000點。指定銀行最高可回饋萬元，詳情可看微風廣場DM。
📍誠品生活信義店：9/15～10/31
全館當⽇累計消費5,000元送全館500元電子抵用券，首3日會員獨享，滿5,000元送1,500元電子抵用券，滿20,000元送5,000元電子抵用券。線上DM
📍誠品生活松菸店：9/15～10/31
全館當⽇累計消費5,000元送全館500元電子抵用券。線上DM
📍誠品生活南西店：9/27~9/29
全館當日累計消費滿5,000元送全館500元加指定餐飲美妝200元電子抵用券；美妝香氛專櫃滿3,000元送全館300元電子抵用券加指定服飾配件100元電子抵用券。
南西會員限定再加碼，滿5,000元加送南西五週年全館200元電子抵用券，加南西五週年全館300元電子抵用券；滿20,000元加送全館500元電子抵用券及YABI KITCHEN抵⽤券。
📍誠品生活西門店、誠品生活武昌店、誠品生活板橋店、誠品生活新板店、誠品生活R79、誠品生活捷運敦化店：9/27~9/29
首三日新店開幕同慶 會員獨享全館滿5,000元送500元
📍統一時代百貨台北店 ：9/28～10/1
📍新光三越-台北南西店：10/5～10/22
📍新光三越-台北站前店：10/5～10/29
📍美麗華百樂園：10/5～10/22
📍大葉高島屋：10/5～10/24
📍Global Mall-新北中和：10/5～10/31
📍Global Mall-板橋車站：10/5～10/31
📍Global Mall-南港車站：10/5～10/31
📍Global Mall-林口A9：10/5～10/31
📍微風信義：10/19～11/12
📍微風松高：10/19～11/12
📍微風南山：10/19～11/12
📍新光三越-台北信義A4：10/19~11/12
📍新光三越-台北信義A8：10/19～11/12
📍新光三越-台北信義A11：10/19～11/12
📍遠東百貨-信義A13：10/19～11/19
📍Mega City板橋大遠百：10/19～11/19
📍比漾廣場：10/19～11/13
📍新光三越-台北天母店：10/26～11/19
📍台北SOGO百貨忠孝店：11/9～11/20
📍台北SOGO百貨復興店：11/9～11/20
📍微風台北車站：11/9～11/29
📍台北SOGO百貨天母店 ：11/29～12/10
【桃竹苗地區】
📍台茂購物中心：9/28～10/23
📍新光三越-桃園站前店：10/5～10/29
📍新光三越-桃園大有店：10/5～10/29
📍Global Mall-桃園A8：10/5～10/31
📍Global Mall-桃園A19：10/5～10/31
📍新竹大遠百：10/12～11/15
📍桃園遠東百貨：10/19～11/22
📍中壢SOGO百貨：11/8～11/19
📍新竹SOGO巨城店：11/30～12/11
【台中、嘉義、台南】
📍台中SOGO廣三店：9/20～10/19；線上DM
📍台中大遠百：9/21～10/10；線上DM
📍中友百貨：9/21～10/10；線上DM
📍豐原太平洋百貨：9/28～10/22
📍新光三越-台中中港店：10/5～10/29
📍新光三越-嘉義垂楊店：10/5～10/29
📍遠東百貨嘉義店：10/26～11/29
📍新光三越-台南中山店：10/5～10/29
📍南紡夢時代購物中心：10/19～11/15
📍台南遠東百貨成功店：10/26～11/29
📍新光三越-台南西門新天地：11/9～12/3
【高雄、屏東】
📍統一時代百貨高雄店 ：9/28～10/18
📍Global Mall-新左營車站：10/5～10/31
📍Global Mall-屏東市：10/5～10/31
📍高雄漢神巨蛋：10/12～11/7
📍屏東太平洋百貨：10/19～11/6
📍高雄大遠百：10/26～11/29
📍高雄SOGO百貨：11/4～11/19
📍新光三越-高雄左營店：11/9～12/3
📍新光三越-高雄三多店：11/9～12/3
📍高雄漢神百貨：11/23～12/24
【花東】
📍遠東百貨花蓮店：10/19～11/22