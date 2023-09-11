北市府替10戶提第二波假扣押2億 批基泰1億重建費至今未入帳
「基泰大直」施工，害鄰近7棟民宅傾斜下陷，台北市政府繼9日晚間提出首波假扣押後，今（11）日下午再由北市府法務局長連堂凱出面遞狀，向台北地院提出第二波假扣押。北市府委任律師替其中10戶全倒的受災戶向基泰建設聲請假扣押，金額粗估為2億元，目標是以幫住戶重建費用，作為假扣押聲請標的的金額。
記者潘千詩／台北報導
其餘15戶尚未委任，連堂凱解釋，其中一戶可能擔心是詐騙，目前持續連繫中，另有住戶因產權糾紛、或時間作業的關係，尚未委任，但陸續一定會幫受災戶提出聲請；有關本次擔保金，市政府一定會幫住戶墊支。
連堂凱表示，自10日起，基泰聲稱會提供1億元給北市府作為重建費用的擔保，但北市府與基泰聯絡一整天，也提供專案帳戶，但基泰至今卻未將款項匯進，還不斷以公司內部程序的理由，推稱無法匯款，北市府感到憤怒，呼籲北院注意此狀況。
另外，北市府首波提出的假扣押聲請，金額為6195萬9982元，包含受災戶安置費用、市府財產損失、現場工程及鑑定費用等，據了解，台北地院11日已做出裁定，但依照規定，民事保全程序不公開，只有當事人台北市政府、基泰建設才能得知案件進度、裁定內容。
但連堂凱下午來北院遞狀時表示，他還不知道裁定結果，也還沒收到裁定書，因此裁定結果以收到的書面資料為準。