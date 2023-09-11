蒲亭去巴西不會被捕？魯拉改口由司法部門裁定

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巴西是國際刑事法院的成員，但魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）告訴印度新聞節目「第一郵報」（Firstpost），蒲亭將受邀參加明年的G20峰會。他說：「只要我是巴西總統，蒲亭來到巴西就不可能被捕。」
魯拉今天改口告訴媒體：「我不知道巴西的司法機關是否會拘捕他。這由司法部門裁定，而不是政府機關。」
蒲亭多次缺席國際會議，並派遣俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）出席印度的G20峰會，即使印度並非國際刑事法院的成員。
國際刑事法院（ICC）今年3月對蒲亭將烏克蘭兒童「非法遣送」至俄羅斯的行為發布逮捕令。克里姆林宮否認這項指控，並堅稱這項逮捕令無效。
G20領袖9日通過一項宣言，宣言中未譴責莫斯科在烏克蘭的戰爭，但呼籲所有國家不要使用武力攫取領土。
G20下屆峰會將於2024年11月在巴西里約熱內盧舉行。魯拉說，他希望屆時戰爭已經結束。
不過，魯拉也質疑巴西為何成為國際刑事法院的一員，並稱新興國家通常簽署對他們不利的協議。
「我想知道為什麼我們是成員，美國、俄羅斯、印度和中國卻不是。」
「我不是說我要退出，只是想知道巴西為什麼是締約國。」（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1120911