蘋果發表會不期待！網嘆「求穩到輸給安卓」 果粉神回：這是常識
2023蘋果秋季發表會即將於台灣時間9月13日凌晨登場，全球果粉關注的絕對是全新的iPhone 15系列。因為全球爆料大神的努力，早在發表會之前，15系列幾乎所有的改變都已經被披露，因此也有用戶表示失望，認為蘋果「求穩到輸給安卓」，不過許多果粉則認為：「這已經是常識了」。
記者潘毅/綜合報導
本次蘋果發表會之前，iPhone 15系列的完整規格以及新功能亮點，幾乎都被各路爆料大神披露，包含更換成USB-C充電口、全面搭載動態島、主鏡頭升級為4800萬畫素以及「史上最窄」的螢幕邊框等。
雖然亮點頗多，但仍沒有眾多粉絲最期待看到的「摺疊螢幕」、「螢幕指紋」等安卓陣營早已推出許久的功能，因此鄉民們也紛紛感嘆：「安卓手機一堆新功能都玩到爛，甚至部分大廠的手機照相機都已經是單眼等級，蘋果還是差強人意，蘋果落後幾年了，一昧打安全牌，求穩到輸給安卓」。
但貼文下方卻引來不少果粉給出神回應「蘋果硬體真的是落後好幾條街，但用習慣了，而且手機最重要的就是穩定阿」、「我買的是蘋果的服務，希望安卓大廠的服務你也會喜歡」、「iPhone 15年底100%銷售照樣第一名，有差嗎」、「iPhone 軟硬體都狂輸給安卓，這不是常識了嗎」、「蘋果手機一支可以用4、5年，我以前安卓過1年半就卡的要死」。