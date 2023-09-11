小鬼黃鴻升遺作等了6年！電影《超磅名模》終於定檔上映
藝人黃鴻升（小鬼）曾與Junior、綠茶組成團體「丸子」，發行過專輯《關東煮》後便因合約問題解散；小鬼後擔任《娛樂百分百》、《綜藝玩很大》主持人，走紅之際，卻不幸於2020年9月因心臟主動脈剝離導致心因性休克逝世，享年36歲。遺作電影《超磅名模》遇疫情與小鬼逝世延宕6年，終於要在新加坡上映，同片演員林育品（阿喜）今（11）日曝光電影海報，懷念小鬼喊道：「那些念想、那些笑淚交織，都鎖在記憶裡留在電影裡，戲院裡見。」
記者黃雅琪／綜合報導
阿喜今日在臉書公開電影《超磅名模》海報，提到本片是在2018年的夏日所拍攝的：「一段特殊的奇幻冒險，遇見一群互相珍惜的朋友，一起在水深火熱裡共患難，擁有很多也有失去，我們終究引頸期盼，終於，能有跟你們分享的機會。」
阿喜透露，電影《超磅名模》已經定檔，將於2024的春節期間2月8日於新加坡上映！阿喜感動道：「那些念想、那些笑淚交織，都鎖在記憶裡留在電影裡，戲院裡見。」至於台灣何時能上映？阿喜也表示：「待台灣也迎來能與你碰面的時刻，再第一時間告知。」粉絲們也在貼文留言「期待台灣上映，真的太太想念鬼哥那溫暖的笑容了！」、「鬼哥的笑容還是好可愛。」