特企／全球美容整型熱門排行！ISAPS公布：抽脂贏隆乳

值得注意的是抽脂已超越隆乳、成為全球最熱門整形手術的可能原因，除了現代人飲食熱量攝取過多、生活壓力大及作息不正常，各種容易導致肥胖體態進而需要精雕改變外，亦有可能是越來越多人願意接受藉由抽脂回填胸部的自體脂肪隆乳，來取代傳統的假體植入隆乳手術。
醫師指出，在眾多隆乳技術中，自體脂肪隆乳是最自然且真實的，藉由抽取其他身體部位的脂肪再注入胸部組織，達成抽脂、隆乳二合一的成效。其優點是隆乳材質靠自己，不僅降低感染風險，胸部還會隨著未來體重增加而變大，是近期隆乳客戶的首選。
但即使看似如此完美的技術，會不會有什麼缺點呢？醫師指出，首先，客戶的體脂率必須達到一定數值才有效。再者，每次升級的罩杯大小有限，尤其自體脂肪隆乳多半是以上胸為豐胸重點、且脂肪不像假體自成半圓體或水滴型，因此若需要創造豐滿且巨大的效果，除了受限於客戶能自己提供的材料多寡之外，更考驗主刀醫師對於女性體態與胸型的絕對美感。
醫師黃星諺也提醒⺠眾，自體脂肪隆乳若一次填補大量脂肪，有機率造成脂肪存活率減少及產生鈣化情形，所以選擇好的醫師、及搭配術後照顧，更重要的是需要依照個人身體條件來做規劃。
黃星諺進一步表示，接受雪乳自體注射隆乳需等候3至6個月後胸部才會比較穩定，這段時間可多補充蛋白質、膠原蛋白，並避免抽菸、喝酒、熬夜、且不需要刻意減肥。未來等脂肪生長好之後，即使不小心嘴饞吃胖，胸部也會跟著變胖。總之，最重要的是一定要在術前和醫師團隊溝通，才能制定最適合自己的隆乳計劃。
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