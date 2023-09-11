特企／Nikon光線防護專家「新升級」　蔡尚樺、陳大天現身分享

Nikon光線防護專家，擁有100年的光學製造經驗，2023年再推出「睛亮濾藍光鏡片」，多功能進化全新升級，不只降藍光和紫外線傷害，同時加強暗處色彩視覺。今Nikon新品發表記者會蘇宗怡分享：「Nikon睛亮濾藍光鏡片，讓我輕鬆享受晚上時光。戴起來真的很舒服，連老公都被說服配戴。」記者會也邀請現場兩位主持人蔡尚樺、陳大天實際分享配戴心得。
人們有80％以上的外界信息經視覺獲得，無處不在的光線，正大大地影響視覺。Nikon光線防護專家，2023年全新推出光線防護系列鏡片，全方位考量各種光源帶來的影響，而其系列產品包含：防護紫外線和藍光的「睛粹濾藍光鏡片」、根據光線調光變色減低眩光的「全視線鏡片」。還有最新上市的「睛亮濾藍光鏡片」，讓白天、晚上同時保有清晰視力。
多功能進化新升級 蔡尚樺、陳大天現身體驗分享
產品發表會上，邀請來自不同領域的主持人：身兼汽車節目主持人及多貓家庭貓媽媽的蘇宗怡、擁有學霸主持人之稱的蔡尚樺、經常需要靠手機、平板安排訪綱的跨界藝人陳大天，三位分享「睛亮濾藍光鏡片」提供的便利及舒適。
蘇宗怡更提到在汽車節目裡的研究：「我現在終於明白，視覺和鏡片原理是相關的。鏡片能幫助我們補上晚上視線中最缺乏的紅色，所以才能使燈光暗處的色彩更加清晰。」除此之外，蔡尚樺和陳大天也在現場體驗全視線鏡片，分享實際體驗感受。全視線的調光變色技術，時時刻刻享受舒適的視覺！發表會共展示時尚七色，由兩位主持人演譯不同風格。
身為光線防護專家，Nikon多樣性的產品，涵蓋各種產業，舉凡相機、醫療器材、半導體等，有光的地方就有Nikon專業技術，2023年新品更期待能幫助消費者調節不同情境下的視覺色彩。即日起至Nikon全台800多家經銷據點現場體驗，業者免費提供試戴套鏡組，讓消費者親身感受視覺的細節變化。
（北市衛器廣字第112080282號 尼康矯正鏡片 衛署醫器輸壹字第008884號、009116號。）
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