王心凌邀BLACKPINK御用編舞師量身打造！新歌MV逼近200萬點閱率
華人甜蜜天后王心凌（Cyndi）魅力再升級！她力邀韓國天團BLACKPINK御用編舞師Kiel Tutin合作，以國際規格打造新歌〈BITE BACK〉的「甜蜜咬一口舞」，搭配充滿繽紛色彩奇趣空間的MV，讓人眼睛為之一亮，新歌橫掃音樂排行榜冠軍，MV在YouTube頻道3天之內突破百萬次觀看數，目前達到190萬次點閱率，吸引粉絲翻跳熱潮，都想和她一樣又甜又颯！
記者江芷稜／綜合報導
即將在9月23、24日登上小巨蛋，王心凌為新一輪的巡迴演唱會增添甜美氣息，新歌〈BITE BACK〉邀來BLACKPINK編舞師Kiel Tutin量身打造，將動作和力度精妙結合，呈現獨具特色的甜蜜風格，成果令人驚豔，她在MV中酷帥又甜美的舞蹈很吸睛，動作很有記憶點，連五堅情的黃偉晉和小賴看過MV後也直呼：「好想跳，要學起來！」已有不少歌迷紛紛上傳自己的舞蹈cover影片。
為了練好這支又酷又甜的舞，王心凌坦言：「每跳一次心率都會飆升到150以上，完全是高強度有氧運動。」然而，經歷過《乘風破浪》每次都必須在短時間內把舞練好的考驗後，她笑說：「覺得這次算是有很多時間可以好好學了。」王心凌和舞者們前後練習了將近2個月，才達到MV中整齊劃一、宛若一人的表演水準，很期待演唱會時粉絲欣賞的感受。
〈BITE BACK〉舞蹈版MV今日正式上架，歌迷可以更清楚欣賞編舞細節，感受舞蹈的震撼，王心凌在社群上分享練舞照片，為演唱全力籌備中，她表示一直都很欣賞Kiel Tutin老師的編舞邏輯跟畫面，很開心這次終於有機會合作，整支舞蹈有很多大開大合的手腳動作和走位，也搭配了柔軟的律動和有記憶點的手勢，動作細節相當多，收與放之間結合得很好，舞蹈與歌曲完美融合在一起。
王心凌緊鑼密鼓排練演唱會，為了避免受傷，練舞時都一直戴著內加貼布的護膝，要讓粉絲看到最棒的演出。〈BITE BACK〉今日起展開「甜蜜咬一口舞」舞蹈挑戰活動，邀請粉絲們一同展現出獨一無二的甜蜜舞技，且參加活動的粉絲就有機會獲得「I want more Cyndi 王心凌VIP Soundcheck Party」的入場資格，搶先在9月23日進到小巨蛋欣賞彩排，詳情請上索尼音樂官方社群。