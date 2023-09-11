嘉義暴雨釀2死！男女陳屍廂型車　疑逃生不及「慘遭滅頂」

「手把手教選舉」驗收成果！賴清德出席青農座談　蔡培慧霸氣搶答

▲民進黨總統參選人賴清德到名間鄉參與座談，表示要順便驗收蔡培慧半年多來的成果。（圖／立委蔡培慧提供，2023.09.11）
▲民進黨總統參選人賴清德到名間鄉參與座談，表示要順便驗收蔡培慧半年多來的成果。（圖／立委蔡培慧提供，2023.09.11）

記者顏幸如／南投報導

民進黨總統參選人賴清德今到南投縣名間鄉參與地方青農座談，茶農抱怨名間的茶產量全國第一，卻連茶葉改良場分場都沒有；青農指縣內沒國民運動中心、藝文中心，也沒跨年晚會，如何吸引年輕人回鄉定居？賴清德忙著要發言者留下聯絡方式，好找專人解答；曾稱「選舉時被賴副手把手教到會」的立委蔡培慧，則是一人當關霸氣說「這些問題我來回答！」亮出深耕成績單。

我是廣告 請繼續往下閱讀
賴清德今（11）日在民進黨籍名間鄉長陳翰立、立委羅美玲與蔡培慧等人安排下，出席名間鄉農產業座談會、與青農面對面。陳翰立指出，全台灣有2600間手搖飲店，每3杯茶葉就有2杯的原料來自名間，近來在蔡培慧爭取下，茶園旱灌問題獲得解決、茶葉質與量得以提昇，未來名間鄉將變得更不一樣。

今年初為了蔡培慧補選立委，賴清德到名間助選不下10次。蔡培慧當選後曾說，賴清德在選舉期間強忍身體不適，手把手教她蛻變成一名接地氣的候選人，她感謝在心。賴清德今天一開場先講了冷笑話，說他很愛來是因為「官員就是要多走入民間、了解民間疾苦」，接著表示除了感謝大家半年前讓蔡培慧在名間鄉大贏，這次來也要驗收她的成果。

▲賴清德今到南投縣名間鄉參與地方青農座談。（圖／記者顏幸如攝，2023.09.11）
▲賴清德今到南投縣名間鄉參與地方青農座談。（圖／記者顏幸如攝，2023.09.11）
與會的青農指出，南投是全台唯一沒運動中心的縣市，在地年輕人得開40分鐘的車到台中大里的運動中心。南投也沒藝文中心、永遠沒有跨年活動，只能滿足基本的飽足需求，如何吸引年輕人返鄉生活？

茶農則抱怨，名間生產的茶葉佔台灣手搖飲產業原料的8成，卻缺乏合法多元的產業園區用地，無法提供外地茶公司落地生根、在地加工茶廠和國際接軌。就連爭取茶葉改良場設分場都非常困難，導致茶農必須負擔高額的農藥檢驗費用、增加生產成本。

▲面對青農提出諸多問題，蔡培慧主動「搶答」。（圖／立委蔡培慧提供，2023.09.11）
▲面對青農提出諸多問題，蔡培慧主動「搶答」。（圖／立委蔡培慧提供，2023.09.11）
由於農民提出的問題偏地方性，賴清德有時以自己知道的政策方向作答，有時請對方留下聯絡資料，表示會請專人解惑。此時蔡培慧一直向賴清德示意由她回答，最後主動拿起麥克風說，「我和陳吉仲主委有討論過這件事，為什麼不把總場設在南投而要設在嘉義呢？」

蔡培慧接著說，現在的農業部茶改場不僅要支持茶葉產葉，也要支持咖啡產業，但名間茶葉和阿里山茶不一樣，未來要打國際市場，除了爭取茶改場分場或分部落腳於此，也需建立農業生產專區、茶飲加工專區，這些都是她的政見，一定會極力爭取。

反諷馬英九把主權讓給別人　賴清德重申：台灣主權屬2350萬人民

深入敵營搏感情　賴清德：南投近20年沒進步、民進黨也有責任

不回應基泰大直「球員兼裁判」爭議　柯文哲：我現在只是一般市民

首場廟口開講重砲批賴清德　柯文哲酸：我常忘了侯友宜存在

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞