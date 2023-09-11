「手把手教選舉」驗收成果！賴清德出席青農座談　蔡培慧霸氣搶答

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今年初為了蔡培慧補選立委，賴清德到名間助選不下10次。蔡培慧當選後曾說，賴清德在選舉期間強忍身體不適，手把手教她蛻變成一名接地氣的候選人，她感謝在心。賴清德今天一開場先講了冷笑話，說他很愛來是因為「官員就是要多走入民間、了解民間疾苦」，接著表示除了感謝大家半年前讓蔡培慧在名間鄉大贏，這次來也要驗收她的成果。
與會的青農指出，南投是全台唯一沒運動中心的縣市，在地年輕人得開40分鐘的車到台中大里的運動中心。南投也沒藝文中心、永遠沒有跨年活動，只能滿足基本的飽足需求，如何吸引年輕人返鄉生活？
茶農則抱怨，名間生產的茶葉佔台灣手搖飲產業原料的8成，卻缺乏合法多元的產業園區用地，無法提供外地茶公司落地生根、在地加工茶廠和國際接軌。就連爭取茶葉改良場設分場都非常困難，導致茶農必須負擔高額的農藥檢驗費用、增加生產成本。
由於農民提出的問題偏地方性，賴清德有時以自己知道的政策方向作答，有時請對方留下聯絡資料，表示會請專人解惑。此時蔡培慧一直向賴清德示意由她回答，最後主動拿起麥克風說，「我和陳吉仲主委有討論過這件事，為什麼不把總場設在南投而要設在嘉義呢？」
蔡培慧接著說，現在的農業部茶改場不僅要支持茶葉產葉，也要支持咖啡產業，但名間茶葉和阿里山茶不一樣，未來要打國際市場，除了爭取茶改場分場或分部落腳於此，也需建立農業生產專區、茶飲加工專區，這些都是她的政見，一定會極力爭取。