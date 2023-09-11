台灣V280無人機問世！首架雙軸傾轉旋翼AI無人機航太展登場

由於雙軸傾轉旋翼的高速、長滯空和抗側風特性特別適合海上巡弋、快速反應及船艦起降等作業，且美國的雙軸傾轉旋翼機V280近期也成為取代阿帕契等機型的最佳選擇，也是全球航空科技迷追逐的焦點。
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創立於2006年，藏識科技最初以開發全球第一套3D GIS聞名。隨著智慧城市的推動，該公司逐漸將焦點轉向硬體研發，並成功整合空間資訊、XR虛實整合、AI等多項先進技術。其研發的產品如AR攝影機、AR空間規劃筆和AI視覺照相機等，已在多個領域獲得廣泛的應用。其中AR空間規劃筆與台北市警察局合作之「交通事故現場智慧定位軟體」更榮獲2022年智慧城市創新獎特優獎。之後，有感於現行無人機效能的不足，更著手投入以軟體為核心的新型態無人機的研發。
雙軸傾轉旋翼無人機：軟體驅動的智能飛行
藏識科技認為「軟體是決定無人機智能驅動的關鍵因素」。因此，有別於目前國內研發無人機多從硬體思維出發，該公司以軟體創新的概念，進行軟硬整合研發出一款具有垂直起降、追蹤降落及長航程特性的雙軸傾轉旋翼無人機。這款無人機不僅適用於山區和海上等複雜地形，還能在移動船艦上自動起飛和降落，大大提高在偵查搜救等高精確度任務中的應用價值。
這款無人機機型目前全球僅有美國BELL的V22(魚鷹機)及V280、中國的彩虹10，及韓國的KARI等少數國家級單位成功研發。本機型具有旋翼機垂直起降的方便性和定翼機的長航程特性，並具有良好的抗風性和定點懸停時的操控性，特別適合在海上船艦上執行偵查的相關應用，例如取代圍網漁船上的直升機搜尋魚群。
無人機飛行模擬器與地面控制站：全方位的智能解決方案
為了減少研發過程中的損失，藏識科技同步研發了一款高度模擬真實世界物理性和氣動力的飛行模擬器。該模擬器不僅用於測試各種控制方案，還提供AI訓練的平台。
此外，該公司也將展示一款無人機地面控制站開發工具。這款工具整合了空間資訊相關分析功能、視覺導控、XR虛實整合技術以及各種與無人機相關的最佳化演算法。藏識科技解釋，該公司研發的無人機地面控制站開發工具，可以讓有興趣開發無人機的團隊，只需透過該開發工具客製化專屬的地面控制站，無需更改無人機的硬體或韌體，在短時間內就能讓無人機變得更聰明，擁有更多智慧操控功能。
藏識科技將在2023年航太展的攤位J0413a展出這幾年在無人機領域的研發成果。該公司誠摯邀請所有對無人機技術感興趣的人士，於9月14至16日蒞臨南港展覽1館，一同探討無人機的未來發展。藏識科技總經理任念志接受採訪時說到：「我們相信，軟體的設計觀念將是未來無人機發展的關鍵。透過這次的展覽，我們希望能讓更多人了解到藏識科技在這方面的領先地位和創新能力」。對於藏識科技的這次參展，業界與消費者都充滿期待。該公司的創新技術無疑將為台灣航太工業帶來一股新的活力。