加碼照顧高雄長輩 陳其邁宣布敬老禮金升至1500元
再過一個多月就是重陽節，為提供長輩更多照顧，高雄市長陳其邁今（11）日宣布今（112）年將加碼重陽敬老禮金500元，65至79歲（含55至64歲原住民）長輩的重陽敬老禮金將由1,000元調整至1,500元，預估約有42萬人受惠。
記者鄭婷襄／高雄報導
市長陳其邁表示，高雄市65歲以上老年人口已突破51萬，現有重陽敬老禮金依年齡級距發給不同金額，55至64歲原住民及65至79歲長輩原發給1,000元，80至89歲長輩發給1,500元，90至99歲長輩發給5,000元，100歲以上長輩發給1萬元，考量到物價因素及多年未調整重陽敬老禮金，在評估財政狀況及照顧長輩下，今年79歲以下長輩重陽敬老禮金調整為1500元。
陳其邁說，截至8月底高雄市已有120家日照中心，將盡速完成一國中學區一日照中心之目標，並已設置537處C級巷弄長照站，方便長者就近使用服務。另持續佈建社區照顧關懷據點，目前已達524處，提供長輩動靜態課程及健康促進活動，保持人際互動延緩老化，市府會持續完善偏區交通服務，讓長輩交通與就醫更加便利。
社會局說明，高雄市重陽節敬老禮金發放對象為當年度12月31日前年滿65歲或原住民年滿55歲，於6月30日前已設籍高雄市，且重陽節30日前仍持續設籍者，今年將由區公所及社會局自10月6日起開始發放。今年調增禮金後，65至89歲（含55至64歲原住民）長輩皆可領取1,500元；之前如採金融機構轉帳者或於今年已提供轉帳帳戶予區公所者，禮金會於10月6日直接入帳。如有疑問可洽社會局老人福利科侯小姐07-3368333轉2441。