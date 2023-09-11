特企／維力炸醬麵結合故宮　用明青花瓷碗高雅吃泡麵太享受

最近維力炸醬麵聽到了大家「敲碗」的心聲，把腦筋動到跟泡麵更息息相關的食器「碗」上頭啦！居然運用故宮Open Data推出青花瓷泡麵碗，結合經典與歷史的文創商品，不只造型優雅美觀還相當實用，碗的容量口徑拿來吃泡麵剛剛好，7-11已經上架，只要購買維力炸醬包麵一箱，就送一個限量「維力炸醬麵瓷碗」，想要的人手速得快！
先前沒入手炸醬麵帆布零錢包、Uniqlo炸醬麵聯名T、炸醬麵立體碗icach、袋裝炸醬麵悠遊卡，這次絕對不能再錯過限量的「維力炸醬麵瓷碗」。創意靈感來自明朝萬曆年間古文物「青花番蓮壽字紋碗」；維力炸醬麵就取圖騰番蓮層層盛開花瓣飽含的吉祥寓意，以及兩旁纏枝紋的吉慶與生生不息意涵，開發出青花瓷泡麵碗，外型古色古香，盛裝煮好的維力炸醬麵吃起來更有懷舊風味，感覺超特別。
保留番蓮意象的「維力炸醬麵瓷碗」，結合文物藝術精粹，掌握明代陶瓷品特色，碗身選用高級白釉，精選文物圖騰由窯廠工藝師傅運用手工貼花技術，再以800度高溫、反覆窯燒兩次製成，手感溫潤好持握；而且不只圖騰轉化，還有像是原萬曆年間古碗底均有青花書「大明萬曆年製」六楷字款，維力炸醬麵瓷碗則是在碗底印上商標「維力炸醬麵」字樣，證明正版出品有品質保證，運用傳統與現代化工藝，以美感融合日用泡麵碗，具實用功能及藝術收藏價值。
心動想收藏嗎？ 9/6（三）開始於台北、嘉義7-ELEVEN限定門市，購買維力炸醬包麵一箱，就可得到限量瓷碗一個，一次把美味和文創藝術帶回家珍藏享用。
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