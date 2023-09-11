雲豹能源勇奪金峰獎雙料獎項　綠能創新與企業管理受肯定

金峰獎於9月8日舉行頒獎典禮，由總統府秘書長林佳龍頒發獎項，肯定雲豹能源優良企業體質及創新經營價值，雲豹能源總經理趙書閔說：「雲豹能源成立至今，完整展現創新經營及勇於突破精神，對外我們多元佈局太陽光電、離岸風電、儲能、售電、水處理及生質能等事業體，對內我們培訓綠能人才並帶領員工提升實戰經驗，將企業推向健全運作發展，未來我們持續保持強勁成長動能，將『台灣綠能波克夏』企業招牌推向國際舞台。」
「金峰獎」由中華民國傑出企業管理人協會主辦，今年在全球經濟隱憂、通貨膨脹等國際經濟局勢不穩定下，為激勵企業之創新及改革、保持高度競爭力，評審團耗時數個月在500多家參賽公司中，針對公司體質健全度及營運表現，遴選出近150家傑出企業，獲獎率不到三成，此獎項也成為台灣企業最具代表性獎項之一。
雲豹能源專注多元化經營，展現優良企業體質，並強化綠能產業與在地連結，健全綠色投資運作模式。近年屢獲各大獎項肯定，包含「TSAA台灣永續行動獎」、「1111幸福企業」科技研發類「金獎」、「APEA亞太傑出企業獎」、「中華徵信所TOP5000」、「華人公益金傳獎」、「國家品牌玉山獎」、「國家建築金獎」等殊榮，更獲得2023年《天下雜誌》「快速成長一百強」第一名肯定。
雲豹能源將持續發揮軟硬雙實力，在太陽光電、儲能、水處理的強勁成長動能加持下，營收穩健向上；另一方面，推行綠能及教育公益，並結合運動項目，以行動落實ESG理念，打造永續共榮的環境。
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