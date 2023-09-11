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雲豹能源勇奪金峰獎雙料獎項　綠能創新與企業管理受肯定

▲雲豹能源（6869）以企業高度競爭力以及總經理趙書閔優質經理人之卓越成效深獲評審肯定，勇奪第二十二屆金峰獎「十大傑出企業」與「十大傑出企業領導人」雙料獎項。（圖／品牌提供）
▲雲豹能源（6869）以企業高度競爭力以及總經理趙書閔優質經理人之卓越成效深獲評審肯定，勇奪第二十二屆金峰獎「十大傑出企業」與「十大傑出企業領導人」雙料獎項。（圖／品牌提供）

本報訊

緊搭全球淨零轉型浪潮，雲豹能源(6869)積極投入綠能創新與整合服務再度受到肯定！中華民國傑出企業管理人協會舉辦「第二十二屆金峰獎」，雲豹能源首次參獎便在激烈競爭中脫穎而出，以企業高度競爭力及總經理趙書閔之卓越經營成效深獲評審肯定，一舉勇奪「十大傑出企業」與「十大傑出企業領導人」雙料獎項。

金峰獎於9月8日舉行頒獎典禮，由總統府秘書長林佳龍頒發獎項，肯定雲豹能源優良企業體質及創新經營價值，雲豹能源總經理趙書閔說：「雲豹能源成立至今，完整展現創新經營及勇於突破精神，對外我們多元佈局太陽光電、離岸風電、儲能、售電、水處理及生質能等事業體，對內我們培訓綠能人才並帶領員工提升實戰經驗，將企業推向健全運作發展，未來我們持續保持強勁成長動能，將『台灣綠能波克夏』企業招牌推向國際舞台。」

「金峰獎」由中華民國傑出企業管理人協會主辦，今年在全球經濟隱憂、通貨膨脹等國際經濟局勢不穩定下，為激勵企業之創新及改革、保持高度競爭力，評審團耗時數個月在500多家參賽公司中，針對公司體質健全度及營運表現，遴選出近150家傑出企業，獲獎率不到三成，此獎項也成為台灣企業最具代表性獎項之一。

雲豹能源專注多元化經營，展現優良企業體質，並強化綠能產業與在地連結，健全綠色投資運作模式。近年屢獲各大獎項肯定，包含「TSAA台灣永續行動獎」、「1111幸福企業」科技研發類「金獎」、「APEA亞太傑出企業獎」、「中華徵信所TOP5000」、「華人公益金傳獎」、「國家品牌玉山獎」、「國家建築金獎」等殊榮，更獲得2023年《天下雜誌》「快速成長一百強」第一名肯定。

雲豹能源將持續發揮軟硬雙實力，在太陽光電、儲能、水處理的強勁成長動能加持下，營收穩健向上；另一方面，推行綠能及教育公益，並結合運動項目，以行動落實ESG理念，打造永續共榮的環境。

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