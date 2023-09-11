14金控8月獲利PK！中信金超車登單月獲利王　富邦金再奪雙冠王

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富邦人壽8月稅後淨利42.77億元，累計前8月稅後淨利389.42億元，主要投資收益來源為利息收入、國內外票現金股利、基金配息收入及淨兌換利益。在債市方面，美國財政部計畫於下半年增發公債額度，推升公債利率反彈，策略上則維持充足流動性部位，以利於有效因應後續市況變化，動態調整投資部位。
由於美國經濟表現穩健，預期聯準會仍將維持一段時期基準利率於較高水準，推升美元走強，8月美元兌台幣升值約1.35%，貢獻當月匯兌利得。8月底淨值比率高於9%，RBC超過300%，另9月5日募集225億次順位債，可充實資本，整體資本水準維持良好。
北富銀8月稅後淨利23.37億元，累計稅後淨利185.01億元，較去年同期成長2%，惟若去年獲利排除一次性轉投資廉價購買利益，累計獲利較去年同期成長約17%，主因核心業務獲利動能穩健，利息淨收益穩定增加，手續費淨收益較去年同期成長34%，主要來自財管及信用卡收益較去年同期成長，股債評價及換匯交易利得皆較去年大幅提升。
北富銀信用卡8月新發卡數約28萬卡，有效卡數近500萬卡，年成長超過5成，受惠Costco聯名卡店內消費，8月簽帳金額為歷年單月新高，累積一般消費金額年增28%。截至8月底逾放比率為0.12%，備抵呆帳覆蓋率為1118%，資產品質維持穩健。
富邦產險8月稅後淨利2.70億元，累計稅後虧損25.97億元。公司持續調整業務結構及強化風險控管，各險種獲利穩定提升，逐步抵銷因防疫保單所致之累積虧損。在業務表現方面，8月整體簽單保費44.45億元，較去年同期成長6.5%，其中以工程險56.6%成長表現最為亮眼，另外車險及新種險之簽單保費也有超過10%成長。累計前8月簽單保費收入396.69億元，年成長3.3%，簽單市佔率24.0%，維持市場領先地位。
國泰金8月稅後盈餘56.5億元，累計前8月稅後盈餘546.3億元，超越去年全年水準，EPS為3.45元，其中子公司國泰世華銀行、國泰證券及國泰投信8月獲利皆創同期歷史新高，國泰世華銀行、國泰投信累計稅後純益也都創同期歷史新高。其中子公司國泰人壽8月稅後淨利25.3億元，累計稅後淨利283.2億元，單月獲利維持穩健，主要反映實現資本利得及經常性收益挹注，加上今年以來金融市場波動仍存，然投資操作平穩，保險本業營運穩健，整體財務表現仍維持良好。
此外，8月受惠美國經濟持續強韌，市場預期高利率將維持一段時間，加以美國財政部發債規模高於預期，帶動長天期利率上揚，且風險性資產波動上升，國壽也掌握波段操作，伺機實現資本利得，加以利息收入呈雙位數成長，且股利收入及匯兌利益持續挹注下，帶動整體獲利表現穩健。
截至8月底，國壽外匯價格變動準備金累計餘額仍逾420億元，有利於吸收匯率波動，並提供外匯避險彈性。在資本方面，8月國壽淨值比逾7.5%，RBC亦遠高於法令要求，體現資本維持穩健，清償能力無虞。面對快速變化的金融局勢及高漲之外匯避險成本，國壽也將靈活調整資產配置，掌握機會爭取獲利，積極創造良好的績效表現。
中信金8月自結稅後盈餘77.03億元，累計前8月合併稅後盈餘441.29億元，EPS為2.26元。中信金表示，8月銀行及保險雙引擎營運表現佳，其中子公司中信銀存放款及財富管理業務動能良好，單月稅後獲利42.83億元；另一方面，子公司台灣人壽保險公司受惠於美元持續升值與股利收入挹注，單月稅後獲利達35.12億元。與去年同期相比，除了存放款基盤成長及利差擴大外，另因財富管理業績回溫及信用卡消費金額增加，使銀行稅後獲利成長22%；保險業務今年則因有認列防疫險相關損失的所得稅利益，獲利較去年同期成長24%。
公股金控獲利王兆豐金8月自結單月稅後盈餘30.07億元，累計前8月稅後盈餘250.98億元，年增68.75%，每股稅後盈餘1.79元。其中子公司兆豐銀8月單月稅後盈餘27.59億元，兆豐票券單月稅後盈餘1.84億元，兆豐產險單月稅後盈餘為0.42億元。
台新金8月自結稅後淨利18億元，累計今年前8月稅後淨利128.3億元，年成長83.29%，每股稅後淨利（EPS）0.92元。其中子公司台新銀行8月稅後淨利11.7億元，累積稅後淨利為107.7億元，核心業務獲利動能持續穩健，致銀行淨利收較去年同期增加，惟投資收益受金融市場波動影響，故整體損益較前月衰退。資產品質維持穩健，截至8月底逾放比為0.12%，備抵呆帳覆蓋率為1147.05%。
台新證券8月稅後淨利0.3億元，較7月下滑，主要是證券市場指數下跌，致營業證券處分及評價損益由盈轉虧；累計前8個月稅後淨利10.9億元，較去年同期上升，主要今年證券市場指數上漲及公司營業證券操作績效提升，使公司營業證券處分及評價利益上升。 台新人壽8月稅後淨利1.7億元，主因8月台幣貶值致兌換利益增加；累計稅後淨利10.1億元，較去年同期減少，主係因去年同期有投資資產配置調整實現處分利益。
永豐金8月自結單月稅後盈餘17.68億元，累計前8月稅後盈餘142.12億元。其中主要子公司永豐銀行8月稅後盈餘14.73億元，累計1-8月稅後盈餘114.33億元；永豐金證券8月稅後盈餘3.04億元，累計前8月稅後盈餘27.38億元。
開發金8月自結稅後獲利16.17億元，今年前8月累計稅後獲利達154.20億元，每股盈餘0.92元。開發金說明，8月資本市場走勢呈現震盪，台股交易量能縮減，開發金控旗下各子公司業務仍維持穩健營運，其中中國人壽受惠美元兌新台幣持續升值，加上實現資本利得有助於獲利表現，8月份稅後獲利15.03億元，今年前8月累計稅後淨利91.35億元。
凱基銀行受惠於利息及手續費收入核心收益推升整體獲利，8月份稅後獲利為4.01億元，前8月累計稅後獲利為38.38億元。凱基證券受台股走勢影響，壓抑相關業務獲利貢獻，8月稅後獲利3億元，前8月累計稅後獲利為51.28億元，與去年同期相比，成長約97%。中華開發資本投資部位評價受資本市場波動影響，8月份稅後獲利0.46億元，前8月累計稅後獲利為16.50億元。開發金強調，全球經濟展望前景尚未明朗，開發金控將持續專注執行核心策略，並落實風險控管機制以降低營運風險，著眼於長期穩健發展。
新光金則在連2個賺錢後，8月再轉虧，自結稅後虧損3.44億元，累計前8月虧損也擴大至9.88億元，每股損0.07元，主要是子公司新光人壽股利比7月少超過10億元，資本利得也比7月少，加上匯損變大所致。其中新光人壽8月虧損8.98億元，累計虧損76.48億元，每股稅虧損1.05元。