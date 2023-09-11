劉德華62歲暖壽「3000家人」同慶！葉倩文、林子祥夫妻甜蜜獻唱
天王劉德華（華仔）日前與粉絲會「華仔天地」3000名「家人」（華仔粉絲簡稱）提前過62歲生日，並邀請到羅蘭、胡楓、葉倩文、林子祥、容祖兒、陳家樂等友人出席，葉倩文與林子祥夫妻以特別嘉賓現身演唱歌曲〈敢做敢恨〉，在一片歡樂歌聲中預祝華仔9月27日的生日。
記者黃雅琪／綜合報導
生日會上劉德華一口氣獻唱多首經典作品，並與全場粉絲合唱。除了演唱歌曲之外，資深前輩羅蘭更公開讚賞他：「很尊敬長輩！」提到當年劉德華大老遠飛去外地，將羅蘭所得的獎項親自交到她手上，令身處外地開工的羅蘭很開心！
葉倩文和林子祥以特別嘉賓出現，以〈敢做敢恨〉一曲為活動推進高潮，陶大宇、陳家樂、何啟華（dee）更跟劉德華首次合體，分別合唱了〈倒轉地球〉、〈暗裡著迷〉及〈獨自去偷歡〉。
首次參加劉德華天地生日會的容祖兒，很享受的說：「好開心，感覺成為『家人』的一分子，希望以後每年都可以參加華仔的生日會。」
受疫情影響，睽違5年粉絲再次為自己舉行生日會，劉德華感恩的說：「很感謝每一位粉絲的心意，除了香港之外，有很多都是專程由外地而來，我希望我的『家人』繼續身體健康，每年生日會都可以見到大家。也感謝圈中友好的祝福，跟我分享生日的喜悅。」
近日，劉德華便會起程赴加拿大出席「第48屆多倫多影展」獲頒發「特別貢獻獎」及為參展的新片《紅毯先生》出席首映禮。