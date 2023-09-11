狂跑雙北夜市與選民互動 郭台銘：代表庶民經濟「非造勢場合」
鴻海創辦人郭台銘宣布獨立參選後，依舊動作頻頻走訪基層，近期更是狂走雙北夜市，與選民、攤販互動。對此，郭台銘今（11）日受訪時，被問未來是否會採取除跑夜市外的行程，以此衝刺選情？他回應，夜市代表庶民經濟，也不是造勢場合，且對他反映老百姓心聲有很大助益。
記者翁子竣／台北報導
2024選舉激鬥，根據《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，國民黨總統參選人侯友宜對比上月民調，支持度上升5.3個百分點，達29.5%支持度。而若加入鴻海創辦人郭台銘形成四腳督，侯友宜仍有24.8%支持度，反觀郭台銘僅獲12.9%，排名第四。
郭台銘今晚間前往景美夜市掃街，被媒體問到民調支持度下滑，及未來是否會採除夜市外的活動衝刺選情？他表示，現在大家最關心的都是經濟問題，這周專門造訪雙北夜市，尤其是台北，每個夜市都有不同情況，都代表庶民經濟，對他去做國政發展，包括提升年輕人低薪、庶民經濟，及反映老百姓心聲有很大助益。
郭台銘強調，夜市參訪不是造勢場合，碰到很多熱情的攤商跟民眾，「他們的支持是我繼續往前走的原動力，今天在台北景美，希望除了參訪美食之外，也可以聽聽老百姓、庶民的心聲。」
此外，9月13日至9月17日開放獨立參選總統、副總統者登記，外界好奇將在哪天前往登記？郭台銘回應，一切遵照法令規定進行，都在規劃進行中，會依照法律規定辦理。