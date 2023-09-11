表揚世大運參賽選手　張善政期許杭州亞運持續為桃園爭光

我是廣告 請繼續往下閱讀
張善政今日親自頒發總計128萬5,000元獎勵金給桃園市參賽的選手與教練，並提到，在競技體操項目中，選手李智凱於「競技體操男子個人單項鞍馬」中榮獲金牌，成功蟬聯三連霸；曾為聖在男子跳馬比賽中獲得銀牌；田徑項目中，選手彭名揚於男子400公尺跨欄項目榮獲金牌；傅兆玄在男子跳高項目得到銀牌。
張善政說明，在羽球項目中，選手宋碩芸、董秋彤於混合團體賽中榮獲金牌；選手邱義睿及蘇柏亞等在跆拳道項目中榮獲銀牌；在射箭項目中，選手彭家楙獲得女子反曲弓個人賽銅牌，許嬿樺、羅苡瑄獲得女子複合弓團體賽銅牌；在韻律體操項目中，選手彭凡晞、詹庭甄、蔡瑞珊、賴新雅、羅郁晴等5位榮獲團體三帶二球銅牌；桌球項目中，選手簡彤娟獲得女子團體賽銅牌。
張善政指出，除了世大運，在海內外各大棒球賽中，都可以看見桃園選手的身影，包括龜山國中少棒隊獲得2023世界少棒聯盟（LLB）世界少棒錦標賽季軍；新明國中棒球隊在LLB世界次青少棒錦標賽榮獲冠軍；另在甫落幕的2023年U18世界盃棒球賽中，中華隊一路過關斬將，並在昨（10）日決賽中獲得亞軍，其中有許多選手來自桃園平鎮高中等棒球名校。
體育局表示，「第31屆成都世大運」中，我國奪下10金、17銀、19銅，締造境外最佳紀錄，為呼應「99國民體育日」，今日也表揚本市29名體育有功者，包括國際大賽國手及國內常勝軍選手之「傑出運動選手獎」；服務本市學校，並培育選手教練之「優秀運動教練獎」；推動體育卓有績效單位之職員及學校團體的「績優人員及團體獎」；長期於本市體育發展上付出之「運動推手獎」等四大獎項。