台南不只蜷尾家夯！奕欣洋行「威士忌冰淇淋」濃郁酒香走出新風潮
台南是台灣人最愛去的城市之一，豐富多元的美食讓國內外觀光客趨之若騖，說到台南霜淇淋一定會想到蜷尾家，門店的人潮總是絡繹不絕，風靡程度全台皆知。不過，現在到台南有新的排隊選擇！以精緻酒品走出新格局的「奕欣洋行」，新門市便選在台南安平區，於2023年9月開幕，豐富的酒品專業知識讓消費者有更多的選擇，更結合台南在地特色「霜淇淋」，自行開發出威士忌X霜淇淋產品，濃郁的雪莉桶餘韻轉成綿密化口的霜淇淋，全新酒感激發味蕾，將洋酒專賣店拉高到另一個層次。
生活中心/綜合報導
奕欣洋行深耕南台灣20餘年，以「誠實勤奮」的精神累積不少在地忠實顧客，2021年底不畏疫情，在高雄美術館區打造出美輪美奐的第9家直營門市，不到半年便擦亮了老字號奕欣洋行的招牌，走出精緻化的新格局。如今，奕欣洋行也到了文化古蹟之都台南設點，店內以木質調裝潢為主調，營造舒適又精緻的到店體驗，目前也是在台南區可以在麥卡倫專櫃上購買到珍稀酒款系列，同時店內也有高原騎士54年、 格蘭路思42年及各品牌珍稀酒款等，不論是品酒愛好者或是酒品收藏家，來到這都能帶著滿足笑容好好享受。
此次奕欣洋行安平旗艦店開幕期間，於2023/9/23 (六) 下午3點開始，舉辦「夏末微醺Party 威士忌X霜淇淋派對」，現場邀請台南知名酒吧「酣呷餐酒」及「咕咕吧」提供「裸鑽雪莉威士忌調酒」，店內也同步販售「裸鑽雪莉威士忌霜淇淋」及季節限量商品「麥卡倫-阿拉比卡威士忌霜淇淋」等。
活動當天除了體驗裸鑽威士忌調酒和威士忌霜淇淋外，同時在門市戶外空間打造難得一見的網美景點-裸鑽雪莉野營餐車，在夏末時節，趕快到奕欣洋行安平旗艦店享受不同的酒專體驗。
奕欣洋行安平旗艦店- 夏末微醺夏Party 威士忌X冰淇淋派對將於9月23日下午3點至5點舉辦，線上早鳥報名限額70名，門票199元即可兌換「裸鑽雪莉威士忌調酒乙杯」及「裸鑽雪莉威士忌霜淇淋乙支」(價值499元)，且憑購買門票199元可全額折抵當天購買指定酒款。沒有買到早鳥票的民眾也沒有關係，一起到場來體驗這獨一無二的酒專之旅吧！想體驗的酒迷千萬別錯過，報名詳情如下。
奕欣洋行安平旗艦店
地址：台南市安平區建平路536號
連絡電話：06-2980858
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