杭州亞運／英雄聯盟熱身賽12日登場 中華隊晚上7點對戰韓國
杭州亞運電競人氣項目《英雄聯盟》賽事將於9月25日正式開戰，為備戰此賽事，韓國電子競技協會（KeSPA）特別舉辦熱身賽，中華隊將於12日晚上7點對戰韓國代表隊。
記者路皓惟/綜合報導
中華英雄聯盟代表隊由教練陳如治（WarHorse）領宣，上路為徐士傑（Rest）、蘇嘉祥（Hanabi），打野洪浩軒（Karsa）、中路朱駿嵐（FoFo）、下路邱梓銓（Doggo）、輔助則是胡碩傑（SwordArt）。
這場熱身賽將使用杭州亞運指定的使用 13.12 版本進行三局兩勝（BO3）賽制。據了解，目前中華隊選手已經飛抵韓國備戰，12日晚上7點韓國直播平排AfreecaTV將提供現場直播。
這次亞運《英雄聯盟》賽事，東亞、中亞、東南亞、南亞、西亞地區的勝者將成為種子隊伍，直接晉級8強的淘汰賽，最終是由中國、馬來西亞、印度、沙烏地阿拉伯取得出線權，剩下隊伍以抽籤分在ABCD組，各組將進行單循環BO1賽事，各組積分第一名的隊伍將晉級淘汰賽。
淘汰賽會抽籤將4支種子隊伍分在上下半區，四支從小組賽晉級的非種子隊伍會根據自己的小組被分進上半區和下半區。