任賢齊哽咽揭超慘過去！開唱「台下只有3人」 心酸曝：都沒機會
任賢齊帶著全新的節目製作與舞台整裝「再出發」，從武漢、北京、瀋陽、南京、深圳等城市舉行「齊跡・在路上」演唱會，9月8日至10日在上海東方體育中心連開三場，演唱會已累積22場22萬人，任賢齊也宣布好消息，將帶著「齊跡・在路上」於明年在台北流行音樂中心跟歌迷見面，敬請歌迷期待。此外，任賢齊在上海的演唱會上，哽咽自揭超慘過去，當年舉行演唱會時，竟然只有3個人在台下。
記者吳雨婕／綜合報導
任賢齊「齊跡・在路上」的演唱會，以豪氣干雲的〈天涯〉、〈任逍遙〉歌曲開場，一開場他也以上海話跟觀眾打招呼：「謝謝儂，你們好嗎？很開心很榮幸來這裡演唱。」而任賢齊的〈春天花會開〉、〈依靠〉、〈心太軟〉等無數經典歌曲至今傳唱，因此音樂一下，萬人齊聲合唱，甚至連新歌〈在路上〉也能朗朗上口，任賢齊心懷感謝地說：「我要用盡全力認真地唱，這是報答你們的方式。我是最幸福歌手，我會遇到挫折失敗，我也會沒自信，但我想到你們在我身邊，我有你們，你們也還有我。」一席話感動全場，歌迷熱烈回應：「還有我！」場面溫馨感人。
任賢齊表示報答歌迷的熱情，最好的方式就是用盡全力唱，在唱到〈有夢的人〉一度哽咽，回想起過去奮不顧身努力追夢的時候，他說：「我等待很久，都沒有我的機會，認真唱時只有三個人，一個老人帶小孩還有一隻狗，我都懷疑他是場地管理人，帶著他的孫女和狗來聽，但我還是認真唱。」從昔日3人到現在萬人的演唱會，成功的「在路上」過程艱辛，但對他來說都是最甜美的回憶。
演唱會上，任賢齊還使出情話撩歌迷，他說：「今天唱起來特別浪漫、特別幸福，剛唱歌不是很專心，因為全上海美女都來到我這啦！男孩在哪裡，男孩要跟我一起唱這首歌，要唱給對面這麼可愛又這麼溫柔的女孩們。」接著他唱到〈對面的女孩看過來〉、〈浪花一朵朵〉時也難得和舞者小跳舞，令他忍不住大嘆郭富城不好當。