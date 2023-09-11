柯文哲讓建商「球員兼裁判」反嗆去看台南　綠委秀自治條例打臉

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林俊憲說，台北市大直的樓房倒塌事件，大家開始回頭檢視地方自治法規的不合理之處，任內修訂規則想卸責，那是柯文哲與台北市民之間的問題，他質疑牽拖台南、高雄要幹嘛，為何不是隔壁新北？甚至台中、桃園？「只因為是民進黨執政，所以又惹到你了是嗎？」
「沒關係，你想看，我就找出來給你看。」林俊憲表示，《台南市建築爭議事件處理及評審自治條例》寫得很清楚，賦予市府會同監造勘驗甚至勒令停工的權力，各地的地方自治法規大多也是同樣精神，就柯文哲最特別，任內修改規定，把所有權力丟回去給建商，一張「初步安全認定書」把公權力介入的管道堵住，直接放生無力對抗建商的普通民眾。
林俊憲說，法規好端端的擺在那邊，幾十年都是同樣規定，柯文哲到底出於什麼動機要去動這條規則？這是現在最大的疑點，什麼理由都行，就算說哪天睡覺收到上天的啟示要他修法也行，勉強給你過，「反正現在柯文哲講什麼鬼話也不會有人感到驚訝了」。
林俊憲表示，一個要選總統的人，整天搞得什麼都事不關己，什麼事情都是第一次發現，然後又對自己的所作所為提不出合理解釋，「加油一點，不要每次都要別人翻資料出來打臉你好嗎？久了也是會煩的！」
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