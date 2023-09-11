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柯文哲讓建商「球員兼裁判」反嗆去看台南　綠委秀自治條例打臉

▲柯文哲被質疑在市長任內修改台北市《損鄰事件爭議處理規則》，讓建商「球員兼裁判條款」，他反嗆去看台南、高雄，被立委林俊憲出示資料打臉。（圖／民眾黨提供）
▲柯文哲被質疑在市長任內修改台北市《損鄰事件爭議處理規則》，讓建商「球員兼裁判條款」，他反嗆去看台南、高雄，被立委林俊憲出示資料打臉。（圖／民眾黨提供）

記者陳威叡／台北報導

台北市中山區「基泰大直」施工造成民宅塌陷意外引發全國關注，而時任市長的柯文哲遭翻出在任內修改台北市《損鄰事件爭議處理規則》，讓建商「球員兼裁判條款」，對此柯文哲稱「要不要把台南、高雄拿出來看？」民進黨立委林俊憲今（11）日臉書發文，貼出《台南市建築爭議事件處理及評審自治條例》，上頭寫道賦予市府會同監造勘驗甚至勒令停工的權力，各地的地方自治法規大多也是同樣精神，痛批「就你最特別！」

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對於柯文哲遭翻出在市長內任修改《損鄰事件爭議處理規則》，讓建商「球員兼裁判條款」，對此柯文哲稱「要不要把台南、高雄拿出來看？」林俊憲回嗆，想牽拖台南，「就把台南市的勘驗規則找出來給你看！」

林俊憲說，台北市大直的樓房倒塌事件，大家開始回頭檢視地方自治法規的不合理之處，任內修訂規則想卸責，那是柯文哲與台北市民之間的問題，他質疑牽拖台南、高雄要幹嘛，為何不是隔壁新北？甚至台中、桃園？「只因為是民進黨執政，所以又惹到你了是嗎？」

「沒關係，你想看，我就找出來給你看。」林俊憲表示，《台南市建築爭議事件處理及評審自治條例》寫得很清楚，賦予市府會同監造勘驗甚至勒令停工的權力，各地的地方自治法規大多也是同樣精神，就柯文哲最特別，任內修改規定，把所有權力丟回去給建商，一張「初步安全認定書」把公權力介入的管道堵住，直接放生無力對抗建商的普通民眾。

林俊憲說，法規好端端的擺在那邊，幾十年都是同樣規定，柯文哲到底出於什麼動機要去動這條規則？這是現在最大的疑點，什麼理由都行，就算說哪天睡覺收到上天的啟示要他修法也行，勉強給你過，「反正現在柯文哲講什麼鬼話也不會有人感到驚訝了」。

林俊憲表示，一個要選總統的人，整天搞得什麼都事不關己，什麼事情都是第一次發現，然後又對自己的所作所為提不出合理解釋，「加油一點，不要每次都要別人翻資料出來打臉你好嗎？久了也是會煩的！」

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