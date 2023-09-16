獨／《未來少女》幻藍小熊「飲食還沒解禁」！餓到經紀人心軟剝蛋

我是廣告 請繼續往下閱讀
歷經3個月的表演後，幻藍小熊每位成員似乎都放鬆許多，面對鏡頭侃侃而談。許媛媛不捨地說，「時間真的過得很快，有一種很快就結束的感覺！」容容則認為，因為大家比較沒有舞台經驗，所以節目剛開始時，彼此都處於比較緊繃的狀態，直到節目後半段，大家才有種在舞台上玩的感覺，直呼：「很可惜，我們應該要早點享受舞台！」
被問到還會不會想再繼續錄？容容猶豫了幾秒才笑說，「沒錯！但好像一次就夠了！」她覺得從節目畢業只是一個起點，未來還有很多可以去挑戰的地方，大家也都會持續精進自我，希望能變得更加全能。
來自韓國的Ayeon分享，能在台灣得到這麼好的機會，她很感謝，雖然在嘗試中文歌上的準備時間比較短，很擔心沒有辦法完美呈現，但仍對自己表現給予肯定。XXIN則是從節目中學到「團隊合作」，也從大家身上學到許多，例如表情、肢體動作等方面，互相揣摩與學習。
無懼網路言論 幻藍小熊：笑一下就過了
談到會不會在意網路言論？容容苦笑地說，有次在Dcard時看到網友留言，「如果把容容換掉，那這組的顏值就完美了！」、「那個XXIN笑起來像虎姑婆！」幸好有其他粉絲幫忙平緩，兩人才沒有因此走心，也從中吸取建議、反省自己，「我們的心是很堅強的！」身為苦主之一的XXIN，也大方面對鏡頭微笑，「不好意思喔！」
毓也分享曾在節目上被舞蹈老師奕寬形容頭髮，很像動漫《獵人》的恐怖角色「龐姆」，讓她哭笑不得，「我是燙的啦，就覺得蠻好笑的。」有苦說不出的模樣，讓大家徹底笑翻。幻藍小熊坦承，其實她們都會去看網路上的評論，會去吸收好的建議，那不好的或是惡意的都會過濾掉，「我們笑一笑就過了！」
最後一天錄影快餓壞 經紀人心疼親自剝蛋
其實在訪問前幾天，有某位少女偷偷爆料最後錄影當天，所有少女們瘋狂偷吃零食，趁著空檔補充體力，可是對於嚴格控管身材的幻藍小熊而言，可是一場噩夢。「怎麼可能！」幻藍小熊集體否認，強調她們當天完全沒有解禁，因為現場還有兩位經紀人全場緊盯。
「我們是有一個很高的樓梯，經紀人姐姐就坐在那個很高的樓梯上看著我們。」就連其他團體的少女們遞過來的食物，幻藍小熊都會習慣性往經紀人的方向看，但最後只能摸摸鼻子婉拒好意。記者現場好奇詢問經紀人，畢業後可以吃東西了嗎？也馬上換來搖頭、不行的手勢。
Bido回憶那天，其他女團的座位附近的確放了一堆零食，並充滿無奈地說，「但我們前面就很空，滿滿都是水，還有能量飲料。」雖然很辛苦、很難熬，卻也讓她們感受到經紀人姐姐的溫暖，怕少女們太餓，親自買了一大袋茶葉蛋，「然後還假裝很不關心我們『拿去啊！』」而且還親手幫忙剝殼，讓幻藍小熊差點哭了出來。
beanfun! 未來少女熱力應援站 9/4-17 粉嫩快閃👉 https://bean.fun/EJpZp
未來少女數位收藏卡應援版全新登場，快來手刀支持👉 https://bean.fun/HA7GG
更多「未來少女降臨」相關新聞。