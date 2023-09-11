TANK昔陷劈腿6女、酒駕！招認酗酒荒唐行徑　掰了2年短命婚險丟命

方季惟開唱前夕愛犬「心臟衰竭離世」！她演唱會潰堤：只剩下自己

▲方季惟在演唱會上一連演唱15首精選生涯經典和人生重要的歌曲，甚至情緒一度被氣氛感染而落淚。（圖／大大娛樂提供）
▲方季惟在演唱會上一連演唱15首精選生涯經典和人生重要的歌曲，甚至情緒一度被氣氛感染而落淚。（圖／大大娛樂提供）

記者賴禹妡／綜合報導

華語樂壇實力創作歌手周治平、方季惟昨（10）日連續開唱，兩人選在同天、同場地一前一後舉行大型個唱，而且還互相到對方場子「串門子」擔任嘉賓，也著實締造新紀錄，成為粉絲津津樂道的樂壇盛事！昨由方季惟打頭陣，於下午三點在Zepp New Taipei舉辦方季惟《2023軍中情人 35週年》演唱會，再由周治平接手，於晚間六點半舉辦周治平《2023情歌詩人》演唱會。而方季惟在演唱會上提到，愛犬在開唱前夕因病離世，讓她悲痛不已，在舞台上哽咽地說：「只剩下自己。」一度難過地哭紅了雙眼。

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方季惟首度開唱，直言興奮又緊張，她準備三套華服讓歌迷們大飽眼福，禮服上的水鑽和亮片更不假手於他人，由自己親自縫製，顯見對開唱的重視，此外，她提到很少穿短裙演出，為了演唱會特別換上黑色閃亮短禮服，就是要給粉絲耳目一新！方季惟一連演唱15首精選生涯經典和人生重要的歌曲，如〈悔〉、〈怨蒼天變了心〉、〈海鷗飛呀飛〉、〈想你想到夢裡頭〉、〈是不是愛情已走到了盡頭〉、〈愛情的故事〉、〈含淚的眼〉等，其中唱到特別為媽媽而寫的〈雨夜花〉時，她一度落淚，表示當年是為媽媽而灌錄，但母親還沒來得及聽到就走了，成為她人生一大遺憾，她也特別獻唱廣東歌〈上海灘〉，則是要獻給過世的父親，希望兩老在天之靈都能夠聽見，為女兒終於開唱感到驕傲、欣慰。

▲方季惟透露愛犬在演唱會前夕過世，說到只剩下自己，讓她再度哽咽落淚。（圖／大大娛樂提供）
▲方季惟透露愛犬在演唱會前夕過世，說到只剩下自己，讓她再度哽咽落淚。（圖／大大娛樂提供）
此外，最令人不捨地是，方季惟也提及相依為命的愛犬在演唱會前也走了，她悲從中來，提到撫養小狗時，當時醫師就說祂體質較弱，基因和心臟都不好，方季惟全心照料祂，用最好的營養品去照顧，陪伴了狗狗14年，連醫生都說是奇蹟！但前陣子狗狗突然病倒，醫生說祂心臟衰竭，當時方季惟就有了預感，但仍全力救治，沒想到還是在演唱會前走了，說到只剩下自己，讓她再度哽咽落淚，哭紅了雙眼，全場此時啜泣聲不斷，更紛紛為方季惟加油打氣，氣氛相當感人！

至今仍然創作不懈的周治平，則神清氣爽現身個人演唱會，行雲流水演唱17首經典金曲，如〈青梅竹馬〉、〈箏〉、〈蘇三起解〉、〈今夜留一點愛給我〉、〈你依然在我心深處〉、〈你是如此難以忘記〉等、身為樂壇無數天王天后御用音樂製作人的周治平，自然也免不了演唱曾經寫給眾大咖的歌曲，有梁朝偉〈為情所困〉、〈一天一點愛戀〉、張國榮〈天使之愛〉、劉德華〈我和我追逐的夢〉、周華健〈寂寞的眼〉、黃鶯鶯〈夢不到你〉、王瑞瑜〈重提往事〉等，讓全場頓時化身大型KTV，兩千人一起大合唱，相當壯觀！

有趣地是，粉絲紛紛說周治平瘦了，他自己也表示為了這次開唱，自己真的像當兵時一樣長跑，「原本我唯一會做的運動，就是從沙發走到餐桌。」讓全場哈哈大笑！如今整個人又開始玉樹臨風，自己也清爽不少。方季惟跟周治平互為嘉賓，她倒是覺得周治平肉肉的也蠻好看，周治平自嘲：「最胖時，有被稱讚像曾志偉一樣福氣！」方季惟說：「人年長了不能太瘦會皺！」她大讚周治平「穩重」，歌喉也更中氣十足！

方季惟與周治平連續開唱，讓許多五六年級粉絲欣喜不已，對主辦方「大大娛樂」的安排相當激賞，大呼：「假日就是要一整天看演唱會！」、「一網打盡好爽！」、「一箭雙鵰好省事！」、「大大娛樂老闆很有頭腦！」、「敲碗下次連環新組合！」、「放假有地方去了！」網路一片讚聲，尤其，粉絲們在兩場演唱會銜接空檔，開起了聯誼會，細數迷哥迷妹追星史，將場地所在宏匯廣場擠到爆滿、熱鬧滾滾，帶動周邊場域經濟發展，讓周治平和方季惟都大呼：「歌迷們了不起！」

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