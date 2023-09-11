杭州亞運／林子偉、鄭宗哲旅外好手助威！中華成棒代表隊目標奪金

杭州亞運／回顧1998年曼谷19金史上最佳　橫掃6金保齡球卻被剔除

▲杭州亞運取消保齡球項目，2018年雅加達亞運我國代表隊在該項目取得1銀、2銅。（圖／ 中華奧會提供）
▲杭州亞運取消保齡球項目，2018年雅加達亞運我國代表隊在該項目取得1銀、2銅。（圖／ 中華奧會提供）

記者路皓惟/綜合報導

隨著杭州亞運即將於9月23日開幕，本屆中華代表團總共參加32種類、524名選手參賽，寫下歷史紀錄。回顧過往中華代表團在亞運歷史上的表現，歷史最多金的一屆是在1998年曼谷亞運，當時中華隊奪得了19面金牌，創下亞運參賽以來的史上最佳成績，其中我國在保齡球項目橫掃6面金牌。

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1998年曼谷亞運對台灣來說具有里程碑式的意義，斬獲19金、16銀、41銅一共77面獎牌，是中華代表團參加亞運歷屆最好的成績。當時，中華隊在多個項目如保齡球、撞球和跆拳道等項目都有出色的表現，特別是在保齡球項目中，中華隊展現了壓倒性的實力，橫掃6面金牌。

當年曼谷亞運中華保齡球隊戰績顯赫，男子單人賽吳福龍、男子雙人賽（鄭朝友、王有仁），以及男子五人賽（吳福龍、鄭朝友、陳春福、王有仁、林漢成），拿下3面金牌。

在女子保齡球方面，曾素芬、周妙玲、郭淑真在女子三人賽摘金，曾素芬、周妙玲、郭淑真、黃瓊瑤、古惠琴合力拿下女子五人賽金牌，其中周妙玲也在女子盟主賽勇奪金牌，也讓台灣獲得「飛碟球王國」美名。

不過今年杭州亞運由於沒有合適的場館，並未設有保齡球項目，也因為保齡球不是奧運項目，因此亞運一直是保齡球選手最大的舞台，也是台灣選手最重視的比賽之一，這個結果對於台灣選手來說相當失望。

另外，中華撞球隊在曼谷亞運也拿下3面金牌，擁有「冷面殺手」之稱的趙豐邦在撞球男子個人花式8號球摘金，趙豐邦徒弟、「撞球之子」楊清順也在亞運處女秀於男子個人花式9號球奪金，而男子雙人花式8號球方面，張皓評、賴嘉雄也為台灣添得金牌。

至於跆拳道部分，湯惠雯、陳怡安和許芷菱分別在女子 51 公斤級、59公斤級和63公斤級斬獲3面金牌。

1998年曼谷亞運出色表現之外，中華隊在其他屆也有不俗的成績，像是2018年雅加達亞運台灣英雄拿下17金、19銀、31銅，排名第7。另外，2010年廣州亞運13面金牌、2014年仁川亞運和2002年釜山亞運10金，也是自1954年首次參與亞運以來金牌數達標雙位數。

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