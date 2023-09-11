杭州亞運／回顧1998年曼谷19金史上最佳　橫掃6金保齡球卻被剔除

我是廣告 請繼續往下閱讀
當年曼谷亞運中華保齡球隊戰績顯赫，男子單人賽吳福龍、男子雙人賽（鄭朝友、王有仁），以及男子五人賽（吳福龍、鄭朝友、陳春福、王有仁、林漢成），拿下3面金牌。
在女子保齡球方面，曾素芬、周妙玲、郭淑真在女子三人賽摘金，曾素芬、周妙玲、郭淑真、黃瓊瑤、古惠琴合力拿下女子五人賽金牌，其中周妙玲也在女子盟主賽勇奪金牌，也讓台灣獲得「飛碟球王國」美名。
不過今年杭州亞運由於沒有合適的場館，並未設有保齡球項目，也因為保齡球不是奧運項目，因此亞運一直是保齡球選手最大的舞台，也是台灣選手最重視的比賽之一，這個結果對於台灣選手來說相當失望。
另外，中華撞球隊在曼谷亞運也拿下3面金牌，擁有「冷面殺手」之稱的趙豐邦在撞球男子個人花式8號球摘金，趙豐邦徒弟、「撞球之子」楊清順也在亞運處女秀於男子個人花式9號球奪金，而男子雙人花式8號球方面，張皓評、賴嘉雄也為台灣添得金牌。
至於跆拳道部分，湯惠雯、陳怡安和許芷菱分別在女子 51 公斤級、59公斤級和63公斤級斬獲3面金牌。
1998年曼谷亞運出色表現之外，中華隊在其他屆也有不俗的成績，像是2018年雅加達亞運台灣英雄拿下17金、19銀、31銅，排名第7。另外，2010年廣州亞運13面金牌、2014年仁川亞運和2002年釜山亞運10金，也是自1954年首次參與亞運以來金牌數達標雙位數。