嘉義暴雨釀2死！男女陳屍廂型車　疑逃生不及「慘遭滅頂」

網路開直播「拉K」教吸毒　警登門逮恍神F奶辣妹

▲21歲劉姓女子日前在臉書上公開直播「拉K」，引起警方關注上門逮人。（圖／翻攝畫面）
▲21歲劉姓女子日前在臉書上公開直播「拉K」，引起警方關注上門逮人。（圖／翻攝畫面）

記者吳嘉億／新北報導

日前一名F奶21歲劉姓女子在自己的臉書版面開直播，疑似直接吸食K他命還示範教學，引起大量網友注意及檢舉，正巧警方於網路巡邏時也發現詭異行徑及疑似違法情事，派員前往該女住處盤查，進門後見女子眼神渙散、神智不清，隨即在房間內搜到毒品咖啡殘渣袋6包、不明顆狀粉末1包，帶回派出所偵辦時女子還大嚷沒吸毒、沒毒品，讓附近鄰居議論紛紛，警方偵訊後將該女依違反毒品危害防制條例函送法辦。

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從女子的直播影片可見，影片中女子穿著平口細肩帶上衣，說話口齒不清、不知所以然，不久後還直接點起疑似K他命菸直接抽了起來，還洋洋得意滿足地說著「吸好吸滿」，講解吸食的方法與快感，引發大量網友紛紛留言開跟或嘲諷，直說應該不久後就會被逮捕了。目前該女的臉書也已不見那段影片，不過仍引發熱異。

據了解，從事八大特種行業的劉女擁有F罩杯傲人的身材，經常以非本名的帳號名稱分享直播影片及嗆辣言詞，引起不少網友正反面評論，沒想到近日竟直接在臉書直播「拉K」畫面，遭到警方關注與網友檢舉，9日上午警方前往劉女住處盤查起獲疑似毒品殘渣，經送驗篩檢後呈現k他命和卡西酮毒品反應，不過劉女雖坦承吸食毒品卻不肯交代毒品來源，偵詢後警方則依毒品危害防制條例函送新北地方檢察署偵辦。

▲21歲劉姓女子日前在臉書上公開直播「拉K」，引起警方關注上門逮人。（圖／翻攝畫面）
▲21歲劉姓女子日前在臉書上公開直播「拉K」，引起警方關注上門逮人。（圖／翻攝畫面）
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