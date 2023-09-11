美911事件22年！親眼目睹「雙子星大樓倒塌」 記者坦言深陷創傷
美國911事件距今已過去22週年，當時紐約雙子星大樓遭2架遭劫持的民航客機襲擊，同時還有2架遭劫持的客機，分別撞上美國國防部建築五角大廈與在彬州墜毀，導致將近3千人死亡；一名目擊恐攻現場的記者表示，當時盡責記錄下雙子星大樓的意外與現場慘況使其獲得許多新聞獎項，但同時也在過去這22年來讓自己深陷創傷壓力，讓他拒絕談論相關事情。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《美聯社》、《unilad》報導，2001年9月11日由蓋達組織恐怖份子發起的自殺事件，造成紐約地標雙子星大樓倒塌，隨著DNA技術的進步，近日再度辨識出1男1女受害者身份，惟在家屬的要求下官方並不會公開2人的姓名。這是外國勢力繼珍珠港事件後，首次對美國領土造成重大傷亡的襲擊，不僅造成3千餘人死亡，也造成當代不少人的精神創傷。
其中一名至今仍避談、避免回憶這起悲劇的正是當時捕捉雙子星大樓南塔倒塌的記者，當時這名叫伯克特（NJ Burkett）的記者隸屬ABC電視台的紐約市WABC頻道，當時他與攝影記者在現場捕捉雙子星南北塔遭遇襲擊的完整過程並完成即時報導，為此伯克特獲得不少新聞獎項肯定。
但伯克特在過去22年來表示，自己因為這場意外帶來的創傷壓力症候群，使他一直拒絕談論或回想起911事件與他的採訪，直到今年他才願意在受訪時表示，他不想再透過積極投入工作來逃避，而是要正視這段創傷過程，他稱當時的採訪「很有可能變成人生的最後20秒」讓他感到害怕，不過從今年開始自己決定要面對接受這個創傷。