TANK昔陷劈腿6女、酒駕！招認酗酒荒唐行徑　掰了2年短命婚險丟命

《青春》北影新人葉曉霏爆閃婚！嫁給自己「絕美婚紗照」曝光　

▲《青春並不溫柔》主演葉曉霏，才剛拿下北影新人獎，又爆閃婚嫁給自己。（圖／翻攝自葉曉霏Instagram、記者陳明中攝影）
▲《青春並不溫柔》主演葉曉霏，才剛拿下北影新人獎，又爆閃婚嫁給自己。（圖／翻攝自葉曉霏Instagram、記者陳明中攝影）

記者黃雅琪／台北報導

劇情長片《青春並不溫柔》今（11）日舉辦首場試映會，導演蘇奕瑄率領主演李玲葦、葉曉霏、張洛偍一起出席。剛獲得「北影新人獎」的葉曉霏，日前在IG曬出婚紗照並寫下：「新婚愉快！」嚇壞一票友人，今日她澄清是為了「紀念30歲」才會特意拍婚紗照。

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▲《青春並不溫柔》主演葉曉霏，澄清拍婚紗照是為了紀念30歲生日。（圖／記者陳明中攝影）
▲▼《青春並不溫柔》主演葉曉霏，澄清拍婚紗照是為了紀念30歲生日。（圖／記者陳明中攝影）
▲《青春並不溫柔》主演葉曉霏，澄清拍婚紗照是為了紀念30歲生日。（圖／記者陳明中攝影）
 
在台北電影獎拿下「最佳新人獎」的葉曉霏，前幾天在社群媒體發了絕美婚紗照：「30歲了，結婚了，謝謝你們來，謝謝你們の愛。生日快樂，新婚愉快！接到捧花那位要幸福喲！」讓許多朋友及粉絲都嚇了一跳，而今天被問到此事，她笑著澄清：「我認為這個30歲對我而言學到的事情是，要更懂得愛自己及珍惜自己，所以我想舉辦了一個跟自己結婚的儀式，提醒自己在這個階段要更照顧自己，承諾自己從今以後無論順遂、艱難、快樂或悲傷，都會一直愛著自己。」

▲葉曉霏在IG曬出婚紗照嚇壞眾人。（圖／翻攝自葉曉霏Instagram）
▲▼葉曉霏在IG曬出婚紗照嚇壞眾人。（圖／翻攝自葉曉霏Instagram）
▲葉曉霏在IG曬出婚紗照嚇壞眾人。（圖／翻攝自葉曉霏Instagram）
 
得到新人獎後有沒有什麼不一樣？葉曉霏立刻說：「沒有！還是一樣失眠，以及會一直被開玩笑說！『唉唷北影新人來了欸』外，好像一切都沒有什麼不一樣，戲約也沒有變多，快點找我演戲，用滿滿的戲約治療我的失眠。」先前拿獎後，履行與記者的約定，在新聞中心和記者大跳韓國女團(G)I-DLE的歌曲〈Queencard〉，被問到如果金馬獎又有機會上台，這次有想要履行什麼約定嗎？葉曉霏羞喊：「我都不敢想自己會不會真的有機會入圍金馬獎，感覺光想就會爆哭，真的入圍的話你們想要我做什麼我都可以。」

▲《青春並不溫柔》主演張洛偍、葉曉霏、李玲葦，出席首場試映會。（圖／記者陳明中攝影）
▲《青春並不溫柔》主演張洛偍（左起）、葉曉霏、李玲葦，出席首場試映會。（圖／記者陳明中攝影）
其實北影評審團也點名李玲葦和張洛偍，分別是女主角及新人獎的大遺珠，李玲葦：「尤其是被跟尹馨姊一起提到自己是遺珠的時候真的嚇了一跳，尹馨姊是非常厲害的演員，能夠這樣被提起我已經很開心了！」張洛偍也開玩笑表示：「雖然自己也是出道很多年，還被提是新人遺珠覺得心情很複雜，但看到曉霏入圍新人獎後，就想說『所以是她把我擠掉嗎？』沒有啦很開心，新人獎是一生才有的一次機會，雖然沒機會入圍，但能被夠提起遺珠已經超級開心了！」

▲《青春並不溫柔》主演葉曉霏（左）、李玲葦，出席首場試映會。（圖／記者陳明中攝影）
▲《青春並不溫柔》主演葉曉霏（左）、李玲葦，出席首場試映會。（圖／記者陳明中攝影）
而在片中李玲葦和葉曉霏令人害羞的大尺度唯美床戲，李玲葦的父母已經在世界首映看過了，被問及有沒有事先和家人報備過，李玲葦表示：「沒有！我先斬後奏拍完才跟他們講」，葉曉霏立刻驚呼：「怪不得我上次見到妳父母他們都不理我！」李玲葦嚇著說：「妳不要亂說！我爸媽人很好啦，我都會和他們說，我會好好保護我自己，不用擔心！」還曖昧和葉曉霏說：「這是我第一次演床戲耶！我的第一次給了妳」，兩人現場甜蜜互動，讓張洛偍吃醋說：「好啦！我走！」逗樂所有人。《青春並不溫柔》10月27日在台上映。

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